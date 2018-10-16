Игорь Руденя принял участие в круглом столе в рамках Дня российского крестьянства в Москве

16 октября 2018 года в Доме Российского исторического общества в Москве проходит День крестьянства – историко-культурный фестиваль, посвящённый традициям деревенского быта и сельского хозяйства России. В мероприятии принял участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

День российского крестьянства приурочен к Всемирному дню продовольствия, который отмечается сегодня, 16 октября. Центральным событием фестиваля стал круглый стол, посвящённый истории российского крестьянства. Актуальные вопросы обсудили председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, представители органов государственной власти, аграрного бизнеса, историки.

«Еще в древности крестьянский труд стал важным проявлением стремления человека к интеллектуальному поиску, его первой попыткой обуздать могучую силу природы. Сегодня благодаря усилиям государства, аграрного бизнеса и всех людей, работающих на земле, Россия возвращает себе позиции на мировом рынке продовольствия. При этом крестьянский быт превращается в национальное культурное наследие, которое нуждается в сохранении», – сказал Сергей Нарышкин.

Как отметил Игорь Руденя, тема круглого стола очень важна для понимания современной роли тружеников села.

«В настоящее время общество, которое развивается в эпоху цифровых технологий, стремится к экологичности, хочет получать качественные продукты. Те трудолюбивые люди, которые сегодня живут и работают в регионе, являются хорошим примером того, как можно в условиях современной экономики заниматься сельским хозяйством, средним и малым бизнесом. При этом жители сельской местности сохраняют традиционный уклад жизни и являются хранителями огромного культурного наследия», – подчеркнул Губернатор, комментируя итоги круглого стола представителям СМИ.

В рамках Дня крестьянства в Доме Российского исторического общества открыта выставка, на которой представлено более 130 экспонатов, связанных с крестьянским укладом: подлинные предметы быта, орудия производства, одежда, обувь, изделия кустарного промысла. Также организована ярмарка народных промыслов, посвященная завершению сбора урожая.

Свои достижения в сфере АПК Тверская область продемонстрировала на 20-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», которая завершилась 13 октября в Москве. Участие в ней приняли 25 предприятий Верхневолжья.

Обладателями наград на «Золотой осени» стали семейные хозяйства региона. Андрей Тропин из Рамешковского района и Денис Бурков из Бологовского района завоевали золотые медали на конкурсе «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство» в номинации «Лучшая семейная животноводческая ферма». На выставке отмечены тверские звероводы и животноводы – ООО «Меха» из Калининского района и ООО «Фермерское хозяйство «Покров», которые представили пушных зверей и овец романовской породы. Кроме того, Правительству Тверской области присуждён гран-при Министерства сельского хозяйства РФ за вклад в развитие выставки «Золотая осень».

Пресс-служба Правительства Тверской области