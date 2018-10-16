Тверская область стала победителем регионального этапа Национальной премии Russian Event Awards 2018

12-13 октября 2018 года в Тамбове состоялся финал регионального этапа премии Russian Event Awards в области событийного туризма среди Северо-Кавказского, Южного, Центрального и Северо-Западного федеральных округов. В номинации «Лучший региональный календарь туристических событий» победителем признана Тверская область.

Развитие туристского потенциала Верхневолжья обсуждалось на встрече Губернатора Игоря Рудени и заместителя Председателя Правительства РФ Ольги Голодец в рамках форума «Реки России», который прошел в Завидово 5 октября.

«Развитие событийного туризма – одна из приоритетных задач в индустрии гостеприимства Тверской области. Интересные мероприятия в туристической жизни региона позволяют повысить статус территории, привлечь новых гостей», – считает Игорь Руденя.

В этом году на главную профессиональную премию Russian Event Awards претендовали 267 проектов из 29 регионов страны, 131 из них вышел в финал. Проекты оценивали по таким критериям, как креативность, перспективность в привлечении турпотока, наличие финансирования и др. В состав жюри вошли эксперты туристической отрасли, представители федеральных туроператоров, отельеры, организаторы международных выставок.

В номинации «Лучший региональный календарь туристических событий» победителем стал разработанный Министерством туризма Тверской области «Событийный календарь» на 2018 год. На первое место также претендовали Ярославская и Владимирская области.

Лучшим событием в области гастрономического туризма признан фестиваль «Верещагин СырFest 2018», прошедший в мае в Конаково, на котором был установлен рекорд по варке самого большого в России фондю весом 122 кг 750 г. 3-е место поделили «Вкус Верхневожья» и фестиваль клюквы в Весьегонске. «Былинный берег» и фестиваль карельского пирога «Калитка», также входящие в «Событийный календарь», заняли первые места в своих номинациях.

В число лучших мероприятий по популяризации народных традиций и промыслов вошел Второй Козловский фестиваль карельской культуры «OMA RANDA». Ранее он стал призером еще одной премии в сфере туризма – «События России».

Победителем номинации «Лучшее детское туристическое событие» стал 5-й юбилейный фестиваль сказок на Каве. Кроме того, дипломами II степени награждены интерактивно-экспозиционный комплекс «Новоторжский кремль», межрегиональный фольклорный праздник «Троицкие гуляния», соревнования по джип-спринту и джип-триалу «Лебёдушкино озеро – 2018», дипломом III степени – арт-фестиваль «Пленэр на Академичке».

Всероссийский финал Russian Event Awards состоится 25-27 октября в Нижнем Новгороде.

Пресс-служба Правительства Тверской области