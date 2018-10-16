В Тверской области пройдут праздничные мероприятия к 100-летию комсомола

29 октября в России будет отмечаться 100 лет со дня основания Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ). В Тверской области юбилейной дате посвящен целый ряд мероприятий.

19 октября в городском музейно-выставочном центре состоится открытие выставки лауреатов премии Калининского областного комсомола им. Л.Чайкиной. Посетители смогут увидеть работы Геннадия Клюшина,

Людмилы Юга, Михаила Пантелеева, Армена Бабаева, Лилии Сокуренко,

Евгения Антонова, Татьяны Погодиной и других художников.

В этот же день в рамках межрегиональной книжной выставки-продажи «Тверской переплет» в библиотеке им. Горького будет работать «Комсомольская площадка», девиз которой «Главное, ребята, сердцем не стареть!». В программе - стихи самодеятельных тверских поэтов-ветеранов комсомола В.Федулова, В.Гончарова, И.Демидова и других. Также прозвучат песни в исполнении лауреатов различных конкурсов С.Тюриной и С.Воробьева, О.Кирсанова, а также вокального ансамбля Тверского колледжа культуры.

21 октября в Детской школе искусств состоится вечер-встреча поколений. В концертной программе примут участие учащиеся Детской школы искусств им. Мусоргского, Тверского суворовского училища, другие творческие коллективы города.

Мероприятия, посвященные юбилейной дате, на протяжении года проходят во всех муниципальных образованиях области. В них принимают участие ветераны комсомола, молодежь.

В школах оформлены тематические стенды, проводятся классные часы, в городах проходят субботники по благоустройству скверов, площадей, улиц, названных в честь комсомола. В городах Старица, Торопец, Ржев, Торжок, Конаково, Тверь запланированы церемонии вскрытия капсул с обращениями к будущим поколениям молодежи.

Пресс-служба Правительства Тверской области