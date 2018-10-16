Команда Тверской области в рамках обучения в РАНХиГС разработала проект по развитию в регионе малого и среднего бизнеса

Команда из 14 представителей Министерств и руководителей муниципалитетов Тверской области защитила итоговый проект в рамках экзаменационного этапа обучающей программы «Развитие региональных команд» на базе филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) в подмосковном Красногорске.

Проект команды Верхневолжья посвящен созданию в Тверской области благоприятной среды для ведения бизнеса. Он предполагает увеличение доли малого и среднего бизнеса в региональной экономике через совершенствование системы поддержки предпринимательства, повышение доступности этих мер, а также развитие сельхозкооперации.

«Проект очень важен для Вышневолоцкого района, особенно в части развития сельхозкооперации и в целом сельского хозяйства. Мы стараемся всем, кто желает заниматься в этой отрасли, помогать, в том числе по получению мер поддержки», - отметила глава Вышневолоцкого района Наталья Рощина.

Главным итогом обучения участники тверской команды назвали формирование команды, совместное решение актуальных для региона задач.

«Важность обучения в таком формате обусловлена одним – люди начинают взаимодействовать не на формальном уровне. Наша тверская команда в процессе обучения стала ближе узнавать отрасли, которые курируют коллеги. В результате родились идеи и дорожная карта по реализации этих идей в Тверской области, которая была представлена в проекте», - прокомментировал присутствовавший на защите проекта заместитель Председателя Правительства-руководитель аппарата Правительства Тверской области Андрей Орлов.

Помимо защиты проекта в финальной части экзаменационного этапа состоялась презентация команд. Представителям Тверской области, которые взяли за основу историю региона, практически единогласно был присвоен приз зрительских симпатий.

«Мы гордимся своими корнями, мы опираемся на наши традиции и видим в этом платформу для развития Тверской области», - отметила председатель комитета по делам культуры Тверской области Ирина Репина.

Ранее команда Тверской области заняла первое место по результатам ярмарки регионов, которая также прошла в рамках экзаменационного этапа обучающей программы «Развитие региональных команд». В ходе ярмарки представители РАНХиГС оценивали компетенции участников по продвижению региональных брендов. На стенде Тверской области были представлены изделия народных промыслов, продукты питания и напитки тверских производителей. По итогам мероприятия Верхневолжье набрало наибольшее количество баллов.

Проект реализуется при поддержке Агентства стратегических инициатив и нацелен на повышение управленческого мастерства проектных команд по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории субъектов России.

«Наша цель – наладить качественный процесс обучения руководителей и специалистов всех уровней в Тверской области. Приоритетные направления – социально-экономическое развитие региона, внедрение современных кадровых, информационных и управленческих технологий», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В числе ключевых тем обучения — бизнес-модели и рынки, пространственное развитие регионов, эффективное государственное управление и командное взаимодействие, развитие лидерских качеств. В целом по программе «Развитие региональных команд» обучались более 1000 представителей управленческих кругов из 85 регионов России.

На внедрение в Тверской области лучших практик проектного управления направлена также дополнительная профессиональная программа «Эффективное муниципальное управление». В ней принимают участие более 60 человек: депутаты Тверской городской Думы и других муниципальных представительных органов, главы районов Твери, представители администраций городов и районов области, главы сельских поселений, руководители учреждений социальной сферы.

Всего в этом году профессиональный уровень повышают около 900 государственных, муниципальных служащих и глав муниципалитетов Тверской области. Специальные программы по проектному управлению предусмотрены для глав сельских поселений, руководителей муниципальных образований. Более 460 государственных гражданских служащих повышают квалификацию по профильным направлениям, таким как внедрение информационных технологий, проектное управление, привлечение инвестиций, бюджетная политика, формирование адресных инвестиционных программ и другие.

Для 80 руководителей областных министерств и ведомств, глав ряда муниципальных образований области экспертами Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации проводятся стратегические сессии по региональному развитию. Они призваны повысить уровень управленческих компетенций руководителей органов государственной власти и местного самоуправления.

Пресс-служба Правительства Тверской области