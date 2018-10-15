Игорь Руденя дал ряд поручений по укреплению материально-технической базы Кашинской ЦРБ

15 октября Губернатор Игорь Руденя провел рабочий день в Кашине, где проходили мероприятия по случаю 650-летия со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской. По завершении основной программы глава региона побывал в Кашинской центральной районной больнице.

Игорь Руденя осмотрел детское, приемное, терапевтическое, хирургическое, травматологическое отделения, реанимацию, пообщался с персоналом и пациентами.

«Сегодня, когда из федерального и областного бюджетов выделяются значительные средства на развитие инфраструктуры, улучшение качества жизни людей, на первый план выходит наличие профессиональных специалистов. Для нас это важная задача, чтобы реализовать намеченные планы», - отметил Игорь Руденя.

На сегодня учреждение укомплектовано кадрами на 85%. В апреле 2016 года здесь было открыто отделение паллиативной медицинской помощи на 15 мест. В учреждении есть клинико-диагностическая, иммунологическая и бактериологическая лаборатории, рентгенологический кабинет с цифровым флюорографом, маммографом и кабинет ультразвуковой диагностики, кабинет функциональной диагностики.

В прошлом году в больнице был проведен ремонт: заменены трубы водоснабжения, отопительной системы, обновлена кровля бактериологической лаборатории, стационара, сделан косметический ремонт травматологического, хирургического отделения, дневного стационара.

В настоящее время в капитальном ремонте нуждается офис врача общей практики деревни Барыково, требуется установка 3-4 модульных ФАПов в удаленных сельских населенных пунктах района, продолжение ремонта кровли.

Кроме того, Игорь Руденя обратил особое внимание на необходимость проведения работ по благоустройству территории больницы, а также укреплению материально-технической базы учреждения. В частности, главой региона даны поручения по приобретению специализированных детских столов для капельниц и ремонту оборудования в рентген-кабинете.

Пресс-служба Правительства Тверской области