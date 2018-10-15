Игорь Руденя посетил Кашинский филиал МФЦ

15 октября Губернатор Игорь Руденя посетил Кашинский филиал ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». В Кашине глава региона провел рабочий день в связи с участием в памятных мероприятиях по случаю 650-летия со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской.

Игорь Руденя пообщался с сотрудниками и посетителями офиса. Филиал был открыт в октябре 2015 года. Сейчас здесь работают 8 специалистов.

В помещении функционируют 4 окна приема и выдачи документов, установлен терминал для оплаты госпошлины, который пока выполняет операции только с наличными деньгами. Игорь Руденя отметил, что для удобства посетителей должна быть предусмотрена возможность оплаты безналичным способом.

«В регионе ведется работа по развитию многофункциональных центров. Жители городов и сельской местности должны иметь одинаково хорошее стандартное качество оказания государственных и муниципальных услуг», – считает Игорь Руденя.

На базе Кашинского филиала оказывается 77 федеральных и 147 региональных государственных услуг, 6 муниципальных услуг. Самые востребованные из них - услуги Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, миграционной службы, услуги в сфере социальной защиты населения.

С момента открытия в МФЦ обратились более 30 тысяч человек, за 6 месяцев этого года – почти 11 тысяч.

Проект по созданию сети МФЦ реализуется в Тверской области с 2010 года. Сейчас в регионе работает государственное автономное учреждение «МФЦ» с 35 филиалами и 88 структурными подразделениями в муниципальных образованиях. В настоящее время доступ к госуслугам через МФЦ имеют более 90% жителей Тверской области, что отвечает целевым показателям, заложенным в майских указах Президента РФ Владимира Путина.

Для предпринимателей Тверской области, а также жителей региона, которые планируют открыть своё дело, в столице Верхневолжья на базе отделения АО «Россельхозбанк» по адресу ул. Дмитрия Донского, д. 37 действует центр оказания услуг для бизнеса (ЦОУ), а также филиалы №4 по адресу: Комсомольский пр-т, д. 4/4 (1 этаж) и №5 по адресу: Тверской пр-т, д. 2 (5 этаж торгового центра «Олимп»).

Пресс-служба Правительства Тверской области