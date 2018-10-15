Губернатор Игорь Руденя ознакомился с работой средних образовательных учреждений города Кашина

Губернатор Игорь Руденя посетил средние общеобразовательные школы №1 и №5 города Кашина. Визит главы региона в муниципальное образование был связан с участием в мероприятиях, посвященных 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской.

В школе №1 учатся более 600 детей, 30 из них школьными автобусами добираются из близлежащих сел и деревень.

Глава региона пообщался с учащимися, посетил урок русского языка в 6А классе.

«Дети полны позитива, большинство из них сейчас на пути выбора - остаться в Тверской области или получать высшее образование в столице. Привлекательность Тверской области для молодежи должна повышаться, и мы будем делать все необходимое, чтобы представители подрастающего поколения получали образование, трудились и создавали семьи на своей территории», - отметил Игорь Руденя.

Школа имеет статус базовой, является районной площадкой по работе с одаренными детьми, а так же ресурсным центром по безопасности дорожного движения. Серьезное внимание здесь уделяется патриотическому воспитанию. В 1967 году в школе создан Музей боевой славы, который ежегодно посещают учащиеся других образовательных организаций. В школе также есть библиотека-медиатека со своим читальным залом, информационный центр, спортивный зал, работают 49 кружков, 50 факультативов и 10 секций по различным направлениям.

Здание школы было построено в 1905 году. В 2016 году произведена частичная замена оконных блоков. В 2017 году за счет средств областного и местного бюджетов проведен капитальный ремонт части кровли (1-ая очередь), а также капитальный ремонт оконных блоков. В 2018 году прошло торжественное открытие футбольного мини-поля, построенного в рамках государственной программы «Физическая культура и спорт Тверской области», а также был выполнен капитальный ремонт здания на средства областного и местного бюджетов.

В настоящее время в учреждении остро стоит вопрос установки нового ограждения. Поскольку эта проблема носит системный характер и касается многих школ области, Игорь Руденя дал поручение в будущем предусмотреть финансирование мероприятий по данному направлению из областного бюджета.

В школе №5, которую также осмотрел глава региона, учатся более 500 человек, из них 23 – дети с ограниченными возможностями здоровья. Образовательный процесс обеспечен логопедическим, деффектологическим и психологическим сопровождением.

Учреждение является муниципальной ресурсной площадкой по экономическому образованию и Центром волонтерского движения. В школе есть информационно-библиотечный центр, медицинский и процедурный кабинеты, спортивный и актовый залы, питание учащихся осуществляется в школьной столовой. 18 кабинетов оборудованы современным мультимедийным оборудованием.

В школе проведена частичная замена оконных блоков, проведен косметический ремонт санитарно-технических узлов, замена освещения на 3 этаже, косметический ремонт столовой. В дальнейших планах – ремонт кровли здания.

Пресс-служба Правительства Тверской области