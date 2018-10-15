Губернатор Игорь Руденя принял участие в мероприятиях, посвященных 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской

15 октября в городе Кашине Тверской области прошли мероприятия, посвященные 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской. В них приняли участие Губернатор Игорь Руденя, депутаты Государственной Думы РФ Светлана Максимова и Сергей Веремеенко, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, другие почетные гости, паломники, жители города, представители православных общественных организаций, молодежь.

«Для нас образ Анны Кашинской является самым ярким символом того, как надо строить свою жизнь, относиться к близким и всему, что тебя окружает. Многое менялось за эти шесть с половиной веков – руководители государства, системы управления, традиции и обычаи, но почитание великой княгини Анны Кашинской остается неизменным», — отметил Губернатор Игорь Руденя.

Митрополит Тверской и Кашинский Савва провел в кафедральном соборе Вознесения Господня в Кашине Божественную литургию.

«650-летие со дня преставления княгини Анны Кашинской и 700-летие подвига Михаила Тверского - замечательные события в жизни тверского края. Мы ходим по земле, которая освящена этими великими святыми», - сказал Владыка.

Губернатор Игорь Руденя посетил Николаевский Клобуков женский монастырь, который сегодня станет местом проведения Архиерейского совета Тверской митрополии. Среди других памятных мероприятий - театрализованное представление «Житие святой благоверной княгини Анны Кашинской» в районном Доме культуры.

Святая Анна Кашинская – одна из трех дочерей ростовского князя Дмитрия Борисовича, родилась в октябре 1280 года. 8 ноября 1294 года в Спасо-Преображенском соборе города Твери состоялось ее венчание с князем Михаилом Тверским.

После страдальческой кончины мужа Анна приняла монашеский постриг в Тверском Софийском монастыре. Летом 1367 года князь кашинский Василий Михайлович, сын Анны Кашинской, захватил Тверь, но пришедшие на помощь литовские войска заставили его оставить город. Вместе с сыном Тверь покинула и Анна Кашинская. Местом ее духовных подвигов стал город Кашин. Скончалась Анна Кашинская 15 октября 1368 года.

Центральные мероприятия в честь 700-летия подвига Михаила Тверского и 650-летия со дня преставления Анны Кашинской пройдут 5 декабря. В этот день запланировано проведение международной конференции Российского исторического общества в Тверском государственном университете, перезвон колоколов храмов Тверской области, церемония гашения почтовой марки Соборная площадь и другие события.

В начале ноября в тверском регионе пройдет XII Ассамблея Русского мира, которая объединит более 600 участников из разных стран мира.

К знаковой дате издан буклет и разработан туристический маршрут «Средневековая Тверь», посвященный Михаилу Тверскому.

На протяжении всего года в регионе проходят обучающие семинары для учителей истории и краеведения города, экскурсии по маршруту «Православная Тверь», конкурсы рисунка, военно-исторические фестивали, спортивные соревнования и другие мероприятия.

Пресс-служба Правительства Тверской области