Тверская область вошла в число лучших регионов для агротуризма

Тверская область вошла в список российских регионов наилучших для агротуризма. Рейтинг опубликован сервисом бронирования жилья Tvil.ru и приурочен к Международному дню сельских женщин, который отмечается 15 октября.

«В межсезонье агротуризм особенно популярен, когда туристы снимают домик в деревне на выходные дни и наслаждаются фермерской едой и живой природой», – отмечают составители рейтинга, подготовленного по результатам опроса туристов в социальных сетях.

Помимо Тверской области, в рейтинг также вошли Краснодарский край, Карелия, Алтайский край, Вологодская и Рязанская области.

Агротуризм входит в число перспективных для тверского региона направлений, так же как и событийный, паломнический, гастрономический, культурный, водный и экотуризм.

«Туризм — это очень серьёзный инструмент экономического роста, который может дать занятость, развитие малого и среднего бизнеса. Для этого требуется вывести на современный уровень работу по продвижению туристических брендов и маршрутов региона», – считает губернатор Игорь Руденя.

Напомним, ранее сервис Tvil.ru назвал озеро Селигер в Тверской области третьим по популярности курортом прошедшего лета. Также Тверская область возглавила рейтинг самых привлекательных регионов для музыкального туризма.

Михаил Бородов