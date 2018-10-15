Игорь Руденя отмечен в «Губернаторской повестке» за поддержку семей с детьми

Глава тверского региона Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» по итогам прошлой недели с планами по поддержке семей с детьми в 2019 году. Об этом сообщается на сайте фонда общественных связей «Петербургская политика».

Внимание экспертов фонда привлекла информация о том, что в Тверской области в 2019 году на поддержку семей с детьми в целом направят более 2,3 млрд рублей, в том числе свыше 1,4 млрд рублей на ежемесячную денежную выплату при рождении первого ребенка.

Напомним, финансирование мероприятий, связанных с соцподдержкой жителей региона, обсуждалось 9 октября при рассмотрении проекта бюджета Верхневолжья на заседании правительства области, которое провел губернатор Игорь Руденя. На заседании также было отмечено, что с 2019 года в Тверской области запланирована реализация новых мер, направленных на поддержку материнства, семей с детьми. В частности, предусмотрена единовременная выплата молодым семьям на предоставление ипотечного кредита. В бюджете на эти цели заложено 18 млн рублей. Еще одно нововведение – ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин из малообеспеченных семей. По этой статье в следующем году выделяется 10 млн рублей.

Рейтинг «Губернаторская повестка» выпускается еженедельно фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс».