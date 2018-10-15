В Тверской области люди с ограниченными возможностями примут участие в региональном этапе чемпионата «Абилимпикс»

posted by Максим Малахов on пн, 10/15/2018 - 10:46
 
 
С 6 по 8 ноября в Тверской области будет проходить II региональный этап национального чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс». Его цель - содействие трудоустройству обучающихся, выпускников и специалистов с ограниченными возможностями здоровья.
 «Задача областной власти - обеспечить равные возможности для всех жителей Верхневолжья, помочь людям с физическими ограничениями реализовать свой потенциал. Когда у человека с инвалидностью есть работа, он интегрирован в общество», – считает Губернатор Игорь Руденя.
Соревнования пройдут на базе тверских профессиональных образовательных организаций, в них примут участие  более 50 конкурсантов. Это студенты, специалисты, которые уже владеют профессией, школьники. 
Участники продемонстрируют свои профессиональные навыки в нескольких  компетенциях:администрирование отелей, поварское дело, ресторанный сервис, роспись по дереву,  учитель начальных классов, предпринимательство,  бисероплетение, массажист, вязание.
Победители регионального чемпионата получат возможность представить Тверскую область на национальном чемпионате «Абилимпикс».
В прошлом году представители Тверской области заняли два призовых места в III национальном чемпионате по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс», который прошёл в Москве.
3 место в компетенции «Ресторанный сервис» занял студент Тверского колледжа сервиса и туризма Даниил Косенков, такой же результат у сотрудницы АО «ДКС» Ларисы Шевцовой в «Декоративно-прикладном искусстве» - «Бисероплетении».
Справочно: Абилимпикс – это олимпиады по профессиональному мастерству инвалидов различных категорий. Россия присоединилась к движению «Абилимпикс» в 2014 году по инициативе Фонда поддержки социальных проектов «Образование — обществу».
 
Пресс-служба Правительства Тверской области
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