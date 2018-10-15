В Тверской области люди с ограниченными возможностями примут участие в региональном этапе чемпионата «Абилимпикс»

С 6 по 8 ноября в Тверской области будет проходить II региональный этап национального чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс». Его цель - содействие трудоустройству обучающихся, выпускников и специалистов с ограниченными возможностями здоровья.

«Задача областной власти - обеспечить равные возможности для всех жителей Верхневолжья, помочь людям с физическими ограничениями реализовать свой потенциал. Когда у человека с инвалидностью есть работа, он интегрирован в общество», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Соревнования пройдут на базе тверских профессиональных образовательных организаций, в них примут участие более 50 конкурсантов. Это студенты, специалисты, которые уже владеют профессией, школьники.

Участники продемонстрируют свои профессиональные навыки в нескольких компетенциях:администрирование отелей, поварское дело, ресторанный сервис, роспись по дереву, учитель начальных классов, предпринимательство, бисероплетение, массажист, вязание.

Победители регионального чемпионата получат возможность представить Тверскую область на национальном чемпионате «Абилимпикс».

В прошлом году представители Тверской области заняли два призовых места в III национальном чемпионате по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс», который прошёл в Москве.

3 место в компетенции «Ресторанный сервис» занял студент Тверского колледжа сервиса и туризма Даниил Косенков, такой же результат у сотрудницы АО «ДКС» Ларисы Шевцовой в «Декоративно-прикладном искусстве» - «Бисероплетении».

Справочно: Абилимпикс – это олимпиады по профессиональному мастерству инвалидов различных категорий. Россия присоединилась к движению «Абилимпикс» в 2014 году по инициативе Фонда поддержки социальных проектов «Образование — обществу».

Пресс-служба Правительства Тверской области