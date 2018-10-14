Команда Тверской области стала лучшей на ярмарке регионов в рамках обучения проектному управлению на базе РАНХиГС

Команда Тверской области заняла первое место по результатам ярмарки регионов, которая прошла 12 октября в рамках экзаменационного этапа обучающей программы «Развитие региональных команд» на базе филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) в подмосковном Красногорске.

В ходе ярмарки представители РАНХиГС оценивали компетенции участников по продвижению региональных брендов. На стенде Тверской области были представлены изделия народных промыслов, продукты питания и напитки тверских производителей. По итогам мероприятия Верхневолжье набрало наибольшее количество баллов.

Обучение по программе проходят 14 представителей Министерств и руководителей муниципалитетов Тверской области. Проект реализуется при поддержке Агентства стратегических инициатив и нацелен на повышение управленческого мастерства проектных команд по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории субъектов России.

«Наша цель – наладить качественный процесс обучения руководителей и специалистов всех уровней в Тверской области. Приоритетные направления – социально-экономическое развитие региона, внедрение современных кадровых, информационных и управленческих технологий», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В числе ключевых тем обучения — бизнес-модели и рынки, пространственное развитие регионов, эффективное государственное управление и командное взаимодействие, развитие лидерских качеств. Результатом совместной работы станет командный проект по одному из актуальных для Верхневолжья направлений, подготовленный к практической реализации. В целом по программе «Развитие региональных команд» обучаются более 1000 представителей управленческих кругов из 85 регионов России.

На внедрение в Тверской области лучших практик проектного управления направлена также дополнительная профессиональная программа «Эффективное муниципальное управление». В ней принимают участие более 60 человек: депутаты Тверской городской Думы и других муниципальных представительных органов, главы районов Твери, представители администраций городов и районов области, главы сельских поселений, руководители учреждений социальной сферы.

В программу включены блоки по разработке и реализации проектов, изучению методов прогнозирования развития муниципалитетов и отраслей, развитию аналитических и коммуникационных компетенций, бизнес-планированию и другим темам. Предусмотрено создание проектов для решения задач местного уровня, обучение управлению проектными офисами. Итоговая аттестация предполагает защиту проектов.

Всего в этом году профессиональный уровень повышают около 900 государственных, муниципальных служащих и глав муниципалитетов Тверской области. Специальные программы по проектному управлению предусмотрены для глав сельских поселений, руководителей муниципальных образований. Более 460 государственных гражданских служащих повышают квалификацию по профильным направлениям, таким как внедрение информационных технологий, проектное управление, привлечение инвестиций, бюджетная политика, формирование адресных инвестиционных программ и другие. Впервые в программы включены тренинги по развитию личностно-деловых качеств. Ещё 10 человек прошли профпереподготовку.

Для 80 руководителей областных министерств и ведомств, глав ряда муниципальных образований области экспертами Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации проводятся стратегические сессии по региональному развитию. Они призваны повысить уровень управленческих компетенций руководителей органов государственной власти и местного самоуправления.

Договорённость о взаимодействии РАНХиГС и Правительства Тверской области в сфере переподготовки управленческих кадров была достигнута на встрече Губернатора Игоря Рудени и ректора академии Владимира Мау на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016».

Пресс-служба Правительства Тверской области