Министр культуры России Владимир Мединский поддержал планы Тверской области по развитию сельских клубов

13 октября в Москве после заседания оргкомитета по созданию Ржевского мемориала советскому солдату Губернатор Тверской области Игорь Руденя обсудил с Министром культуры РФ Владимиром Мединским ряд актуальных для региона вопросов. В частности, речь шла о развитии досуговых учреждений на селе.

«Мы попросили Министра поддержать Тверскую область в решении задач, которые мы реализуем. В том числе это касалось сельских клубов. Владимир Мединский дал необходимые указания. Будем собирать документы, подавать заявку на получение в следующем году федерального софинансирования на создание и реконструкцию клубов в сельской местности», — отметил Игорь Руденя.

Реализацию региональных проектов в сфере культуры обсуждали заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец и Губернатор Игорь Руденя 5 октября в рамках Национального туристского форума «Реки России». Вице-премьер поддержала проект по развитию системы сельских клубов, а также по восстановлению значимых историко-культурных объектов региона, таких как здание Дворянского собрания в Твери, ремонту зданий театров.

Один из муниципалитетов, которые в приоритетном порядке предполагается включить в программу по развитию сельских клубов - Ржевский район, где планируется строительство нового масштабного мемориала.

«Создание этого мемориала играет огромную роль в увековечении памяти о событиях Великой Отечественной войны, в сохранении достоверной истории, которую невозможно переписать ни на региональном, ни на мировом уровне. Монумент будет всем напоминать о подвиге, цена которому — миллионы человеческих жизней», — отметил Игорь Руденя на заседании оргкомитета.

Строительство Ржевского мемориала советскому солдату предполагает комплексный проект развития прилегающей территории. Планируется, что по масштабу он войдёт в число 5 крупнейших мемориальных комплексов России, посвящённых Великой Отечественной войне. Финансирование работ будет обеспечено из бюджета Союзного государства.

Идея о создании в Тверской области мемориала советскому солдату впервые озвучена в рамках Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Экспедиция проходит на территории Верхневолжья с 2016 года. Инициативу Игоря Рудени и Владимира Мединского сделать мероприятие ежегодным поддержал Президент РФ Владимир Путин.

По итогам творческого конкурса принято решение, что мемориал советскому солдату будет построен на основе проекта-победителя «Я убит подо Ржевом» скульптора Андрея Коробцова и архитектора Андрея Фомина.

Строительство объекта планируется завершить в 2020-м, к 75-летию Великой Победы. Памятник будет установлен недалеко от деревни Хорошево и виден с федеральной трассы М-9 «Балтия». Предполагается, что проект будет финансироваться не только за счёт бюджетных средств, но и при активном участии граждан. На месте установки прошли первые работы, определена высота монумента. Кроме того, планируется установить закладной камень.

Пресс-служба Правительства Тверской области