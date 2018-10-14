Игорь Руденя принял участие в заседании оргкомитета по установке Ржевского мемориала советскому солдату

13 октября Губернатор Игорь Руденя принял участие в заседании организационного комитета по установке Ржевского мемориала советскому солдату, которое провёл в Москве Министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. В обсуждении участвовали Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота и другие почётные гости.

«Создание этого мемориала играет огромную роль в увековечении памяти о событиях Великой Отечественной войны, в сохранении достоверной истории, которую невозможно переписать ни на региональном, ни на мировом уровне. Монумент будет всем напоминать о подвиге, цена которому — миллионы человеческих жизней», — отметил Игорь Руденя.

Создание Ржевского мемориала советскому солдату предполагает комплексный проект развития прилегающей территории. Планируется, что по масштабу он войдёт в число 5 крупнейших мемориальных комплексов России, посвящённых Великой Отечественной войне.

«Принято решение о соинвестировании в создание мемориала из бюджета Союзного государства. Президенты России и Республики Беларусь подписали это решение», — сказал Григорий Рапота.

Игорь Руденя подчеркнул, что тверской регион будет делать всё необходимое для успешной реализации проекта, в том числе решать вопросы выделения земельного участка, создания на площадке необходимых коммуникаций, оформления документации.

«Наша задача — сделать так, чтобы памятник стал духовно-просветительским центром для молодёжи, представителей патриотических и общественных организаций. Очень важно, чтобы память о людях, которые отдали жизни за нашу сегодняшнюю свободу, жила как можно дольше», — акцентировал Игорь Руденя.

Идея о создании в Тверской области мемориала советскому солдату впервые озвучена в рамках Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Экспедиция проходит на территории Верхневолжья с 2016 года. Инициативу Игоря Рудени и Владимира Мединского сделать мероприятие ежегодным поддержал Президент РФ Владимир Путин.

По итогам творческого конкурса принято решение, что мемориал советскому солдату будет построен на основе проекта-победителя «Я убит подо Ржевом» скульптора Андрея Коробцова и архитектора Андрея Фомина.

Строительство объекта планируется завершить в 2020-м, к 75-летию Великой Победы. Памятник будет установлен недалеко от деревни Хорошево и виден с федеральной трассы М-9 «Балтия». Предполагается, что проект будет финансироваться не только за счёт бюджетных средств, но и при активном участии граждан. На месте установки прошли первые работы, определена высота монумента. Кроме того, планируется установить закладной камень.

Оргкомитет по установке памятника советскому солдату собирался 14 сентября 2018 года на базе полевого лагеря экспедиции «Ржев. Калининский фронт». За время работы экспедиции в этом году подняты останки 241 солдата и офицера, павших под Ржевом в годы Великой Отечественной войны. Обнаружено 33 медальона, по которым установлены имена 14 красноармейцев. Найдены родственники четырех из них.

Останки воинов, поднятых на Ржевской земле в ходе экспедиции этого года, перевезены в специальное хранилище. Перезахоронение запланировано 22 июня 2019 года на территории Тверской области.

В 2018 году в экспедиции «Ржев. Калининский фронт» приняли участие более 500 человек из 23 регионов России, Белоруссии, Латвии, Литвы. Полевой лагерь экспедиции также посетили более 1000 школьников. Серия бесплатных автобусных экскурсий организована в рамках всероссийской военно-патриотической программы «Дороги Победы».

За три года проведения экспедиции «Ржев. Калининский фронт» на местах кровопролитных боев Великой Отечественной войны найдено более тысячи защитников Отечества, из небытия возвращены порядка 80 имен.

Справочно: Во время Великой Отечественной войны в Ржевском районе шли ожесточённые бои. В 1942-1943 годах в наступательных и оборонительных операциях Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. С учётом раненых общие потери составили более 1,1 млн человек. Эти сражения сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе войны.

В 2007 году Ржеву присвоено почётное звание «Город воинской славы».

Пресс-служба Правительства Тверской области