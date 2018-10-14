Фестиваль «Покровские гулянья» соберет жителей и гостей Тверской области в музее «Птицы счастья»

14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в деревне Василёво Торжокского района проходит традиционный фестиваль «Покровские гулянья». Всех желающих приглашают на народный праздник встречи зимы в музей-терем «Птицы счастья». Начало – в 11:00.

Развитие культурного и туристического потенциала Тверской области обсуждалось на совещании, которое 5 октября провели заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, Губернатор Игорь Руденя в рамках Национального туристского форума «Реки России».

«В число ключевых направлений нашей работы входит развитие культурной жизни. Мы продолжаем реализацию крупных проектов, восстановление историко-культурных объектов в Тверской области», – отметил на совещании Игорь Руденя.

Одно из ярких событий в областном календаре мероприятий – фестиваль «Покровские гулянья».

В этом году для гостей «Покровских гуляний» организованы бесплатные мастер-классы от местных ремесленников по золотному шитью, верховой набойке по ткани, гончарному делу. Также в программе – лекции от музея народных инструментов, выступления фольклорных коллективов, хороводы и танцы, конкурсы с ценными призами, катание на лошадях, спортивные состязания, работа детских интерактивных площадок, лучного тира. Всех участников праздника ждёт бесплатное угощение – чай с баранками. Попробовать традиционные блюда русской кухни можно в кафе на территории комплекса.

В музее-тереме «Птицы счастья» представлена экспозиция «Государева дорога», которая знакомит с историей Торжка и других городов Государева тракта, рассказывает о путевых дворцах, городских гербах, народных промыслах. Кроме того, для посещения открыт архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Василёво».

Информация о других интересных событиях Тверской области размещена на сайте http:/welcometver.ru/events в разделе Календарь событий. Для путешественников, планирующих поездку в Тверскую область, на туристическом портале собрана полезная информация о стоимости входных билетов, способах добраться до места проведения события, достопримечательностях района, местах размещения и питания.

Пресс-служба Правительства Тверской области