Игорь Руденя поздравил сельхозработников Тверской области с профессиональным праздником





14 октября в России отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Жителей Тверской области, которые трудятся в АПК, и ветеранов отрасли с профессиональным праздником поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Достигнутые результаты в агропромышленном секторе определяют уровень продовольственной безопасности страны. Ваша продукция востребована в каждом доме и в каждой семье. Вы заслуженно можете гордиться своей работой. Сегодня в Тверской области отрасль сельского хозяйства входит в число лидеров по темпам роста объемов продукции, реализации масштабных, современных проектов федерального уровня. Уверен, что вместе мы продолжим решать важнейшие задачи, связанные с вводом в оборот неиспользуемых земель, модернизацией производственных мощностей, наращиванием объемов выпуска и сбыта экологически чистой продукции, сделанной в тверском регионе», — говорится в поздравлении от имени Игоря Рудени.

В 2018 году на господдержку агропромышленного комплекса Тверской области выделено более 1,7 млрд рублей. Общая посевная площадь в регионе составила свыше 521 тыс. га. В частности, более чем на 6% были увеличены посевные площади льна-долгунца.

По прогнозам Министерства сельского хозяйства Тверской области, объёмы производства продукции АПК в этом году составят в денежном выражении 39,9 млрд рублей.

По итогам прошлого года показатель составил 37,5 млрд рублей, в том числе 28,5 млрд рублей в животноводстве. По темпам роста производства животноводческой продукции в 2017 году Тверская область заняла 3 место в Центральном федеральном округе по темпам роста производства продукции животноводства.

Планируется, что дальнейшей позитивной динамике в сфере животноводства будет способствовать реализация крупных инвестиционных проектов. В настоящее время на территории Верхневолжья реализуется и планируется к реализации 30 инвестиционных проектов в сельском хозяйстве с общим объёмом инвестиций около 35 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области