В Тверской области стартовал детско-юношеский фестиваль патриотической песни «Отечество-2018»

В Тверской области стартовал детско-юношеский фестиваль патриотической песни «Отечество», организованный при поддержке регионального Правительства. Мероприятие проходит 11-й год подряд и традиционно завершится в преддверии Дня освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков, который отмечается 16 декабря.

Фестиваль нацелен на патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодого поколения. Проведение мероприятий, связанных с формированием у детей и молодёжи традиционных ценностей, чувства патриотизма — одно из направлений Стратегии духовно-нравственного воспитания детей на 2018-2027 годы, которая принята на территории Верхневолжья.

«Самые лучшие инвестиции – инвестиции, сделанные в будущее поколение, в тех людей, которые будут сохранять и развивать свою территорию», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Принять участие в фестивале «Отечество» могут жители Верхневолжья от 6 до 18 лет, авторы и исполнители патриотических песен. Предварительные прослушивания конкурсантов пройдут с октября по декабрь в Твери, Калязине, Ржеве, Вышнем Волочке и Бежецке. Гала-концерт состоится 1 декабря на центральной площадке фестиваля – в областном дворце культуры «Пролетарка» в региональной столице.

Награды будут вручены по следующим номинациям: «Солисты», «Авторы-исполнители», «Вокальные ансамбли», «Дуэты». Специальные призы и дипломы — «Лучшая патриотическая песня», «Лучшее исполнение песни о Великой Отечественной войне», «Надежда фестиваля», «Лучшая песня о родном крае», «Лучшая песня о «горячей точке», спецприз ГТРК «Тверь», спецприз областного дворца культуры «Пролетарка».

Инициатор проведения фестиваля «Отечество» - народная студия патриотической песни «Наша». Контакты оргкомитета: Тверь, пр-кт Калинина, д.20, тел.: (4822) 42-22-04, e-mail: dkotechestvo@mail.ru

Пресс-служба Правительства Тверской области