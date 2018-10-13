В Тверской области выберут лучшего мастера шашлыка

13 и 14 октября в Тверской области отмечается День шашлыка. На гастрономический праздник жителей и гостей региона приглашают отели и базы отдыха Верхневолжья.

В этот уикенд гостей встречают event-отель «Конаково Ривер Клаб», «Тверь Парк Отель», отели «Долина Иволга» и «Оникс», парк активного отдыха «Гришкино», комплекс отдыха «Барская усадьба».

Программа гастрономического праздника рассчитана на самый широкий круг гостей: мастер-классы от лучших шеф-поваров, барбекю-битвы на звание мастера шашлыка, катание на квадроциклах, дискотеки, конные прогулки, экскурсии по Иваньковскому водохранилищу, аниматоры для детей, викторины.

Также запланировано соревнование поваров отелей в приготовлении разнообразных блюд из мяса и рыбы на огне. Гости смогут попробовать как традиционное меню, так и оценить необычные кулинарные находки.

Пресс-служба Правительства Тверской области