Молодежь Тверской области приглашают на форум «Я-патриот»

13 октября на площадке академического театра драмы в Твери состоится форум «Я-патриот» с участием представителей Правительства Тверской области, регионального Управления ФСБ России, силовых структур, воспитанников военно-патриотических клубов и объединений, юнармейцев, школьников. Это финальное событие «Дней образовательных организаций ФСБ России», которые проходят в Верхневолжье с 10 октября.

В рамках акции в Твери, Ржеве, Торжке, Бежецке, Конаково, Кимрах были организованы мероприятия, направленные на повышение престижа военной службы, информирование молодежи о возможностях поступления и обучения в образовательных учреждениях Федеральной службы безопасности.

Учащимся 9-11 классов, колледжей, активистам патриотических организаций представили образцы вооружений и техники, современное обмундирование и экипировку спецподразделений. Были организованы выставки, посвященные образовательным организациям ФСБ. Гости мероприятий попрактиковались в стрельбе в лазерном и страйкбольном тире, ознакомились с условиями поступления в образовательные организации и на службу в органы ФСБ.

Со своей программой выступил творческий коллектив пограничных институтов. В его состав входят вокальный и хореографический ансамбли, военно-духовой оркестр, курсантский хор, группы рукопашного боя и демонстрации строевых приёмов с оружием, а также группы силового жонглирования – всего более 150 человек.

Справочно: С 2009 года в стране проводится военно-патриотическая акция «Дни Голицынского пограничного института ФСБ России», которая с 2015 года расширила формат и географию. «Дни образовательных организаций ФСБ России» уже прошли в Пензенской, Волгоградской, Иркутской, Тульской и Ростовской областях.

В акции совместно с Голицынским пограничным институтом ФСБ России принимают участие представители Калининградского, Московского, Курганского пограничных институтов ФСБ России, Института береговой охраны ФСБ России (г. Анапа), Первого пограничного кадетского корпуса ФСБ России (г. Пушкин), Центрального пограничного музея ФСБ России, издательства «Граница».

Пресс-служба Правительства Тверской области