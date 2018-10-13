В 2019 году в Тверской области планируется увеличить стоимость патента для трудовых мигрантов

С начала 2019 года в Тверской области планируется увеличить стоимость патента для трудовых мигрантов. Кроме того, предполагается ввести запрет на привлечение иностранных граждан по виду экономической деятельности «Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками». Тему обсудили 12 октября на совещании в Правительстве Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Мы планируем, что с 1 января 2019 года стоимость патента составит 5 тысяч 317 рублей в месяц. Часть выручки, добавленной стоимости, которая создаётся в региональной экономике, выплачивается в виде зарплаты мигрантам и отправляется за пределы Российской Федерации. Эти деньги уже не работают на развитие области. Поэтому наша задача – продолжать работу по регулированию числа иностранных граждан на рынке труда», — отметил Игорь Руденя.

В 2017 году по инициативе главы региона стоимость патента была увеличена с 3,5 до 5 тыс. рублей. В настоящее время показатель составляет 5 тыс. 194 рубля и является самым высоким в Центральном федеральном округе. В 2019 году запланировано увеличение стоимости патента на 123 рубля.

Предложение ввести запрет на занятость иностранцев в качестве наёмных работников в домашних хозяйствах связано с тем, что зачастую разрешение на работу у физических лиц мигранты фактически получают не для трудоустройства, а для оформления документов на пребывание на территории России.

Окончательное решение по данным вопросам будет принято депутатами Законодательного Собрания Тверской области.

Сейчас запрет на привлечение иностранных работников по патенту распространяется на 32 вида экономической деятельности.

За 9 месяцев текущего года в регионе выдано 12245 патентов иностранным гражданам – на 1406 патентов меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Благодаря межведомственной работе по обеспечению занятости коренного населения и сокращению количества трудовых мигрантов, которая ведётся в Тверской области, с начала года российскими гражданами замещено 2730 вакансий, ранее предназначавшихся для иностранных работников.

По оценке Тверьстата, всего в этом году на рынке труда региона задействовано 32,2 тысячи мигрантов. К 2021 году стоит задача уменьшить их число до 23,4 тысячи человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области