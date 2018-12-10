Предприятия из Тверской области на выставке «Золотая осень» признаны лучшими семейными животноводческими фермами

Успехи животноводов Тверской области отмечены на 20-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Андрей Тропин из Рамешковского района и Денис Бурков из Бологовского района стали обладателями золотых медалей на конкурсе «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство» за достижение высоких показателей в производстве и переработке продукции животноводства. Представители Верхневолжья победили в номинации «Лучшая семейная животноводческая ферма».

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проходит с 10 по 13 октября 2018 года на территории ВДНХ в Москве. Свою продукцию на ней представляют 25 предприятий Тверской области. Участие в открытии выставки принял Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, «Золотая осень» – возможность для крупных производств, а также для малого и среднего бизнеса АПК Верхневолжья продемонстрировать свой потенциал и достижения.

«Привлекая в область агрохолдинги, мы также заинтересованы в развитии среднего и малого бизнеса. Ведь это, прежде всего, трудоустройство людей, которые работают на своей земле, занимаются рядом с домом любимым делом», – считает Игорь Руденя.

На «Золотой осени» развернут стенд Тверской области, где представлены ведущие предприятия АПК региона: молочного, мясного, льняного направлений, звероводства и овцеводства, производства кондитерских изделий, варенья, воды. Для посетителей выставки организована дегустация продуктов, произведенных тверскими товаропроизводителями.

Делегацию Тверской области возглавил заместитель Председателя Правительства региона Андрей Наумов. В ее состав вошли руководители предприятий, специалисты Министерства сельского хозяйства Тверской области, государственной инспекции по ветеринарии, Гостехнадзора.

В первый день работы выставки были проведены переговоры с потенциальными инвесторами. Кроме того, стенд Тверской посетили руководители ряда российских регионов.

11 октября Тверская область подписала соглашения о сотрудничестве, направленные на взаимодействие в подготовке квалифицированных кадров для предприятий агропромышленного комплекса. Одно из них подписано между Ржевским колледжем и ИП Глава КФХ Тропин А.В., который стал обладателем высокой награды на «Золотой осени».

Кроме того, 11 октября на выставке состоялась презентация производства мармелада от тверской компании «Славконд».

Представители Тверской области принимают активное участие в деловой программе выставки. Делегация Верхневолжья также приглашена на торжественное собрание 12 октября, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в Государственном Кремлевском Дворце.

Справочно: Выставка «Золотая осень» – главное событие российского агропромышленного комплекса, в ходе которого ежегодно демонстрируются достижения отечественных сельхозпроизводителей.

В этом году свои стенды развернули 49 субъектов РФ и 14 зарубежных стран, в том числе Япония, Китай, Ирландия, Турция, Италия, Германия, Испания, Австрия, Нидерланды, Азербайджан, Казахстан, Беларусь.

Традиционно форум «Золотая осень» становится площадкой для обмена опытом и установления сотрудничества. В 2018 году акцент сделан на демонстрацию экспортных возможностей российского агробизнеса.

Пресс-служба Правительства Тверской области