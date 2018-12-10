В Правительстве Тверской области обсудили концепцию развития пассажирских перевозок

12 октября Губернатор Игорь Руденя провел совещание о концепции развития пассажирских перевозок в городе Твери и Тверской области. Участие в обсуждении приняли члены Правительства региона, руководители тверских автотранспортных предприятий, АО «Центральная пригородная пассажирская компания».

«Наша задача - создать современную систему организации движения пассажирского транспорта, включая железнодорожный. Для нас важна прозрачность финансовых потоков в транспортной системе и доступность тарифной политики для населения, гарантированное предоставление льгот для определённых категорий граждан», - отметил Игорь Руденя.

Одно из направлений работы - развитие мультимодальных перевозок в городе Твери и Калининском районе, когда по одному билету пассажир может проехать на двух и более маршрутах и добраться до любой точки города и пригорода.

В крупных городах Верхневолжья планируется развивать, прежде всего, муниципальный общественный транспорт. При этом важно организовать его работу таким образом, чтобы обеспечить комфорт передвижения пассажиров даже в часы пиковой нагрузки – подчеркнул глава региона.

Также на совещании обсуждался вопрос развития пригородных железнодорожных перевозок до Ржева, Осташкова, Кимр и других муниципалитетов, где проходит железная дорога.

Результатом данной работы должна стать современная и безопасная система транспортного обслуживания, которая позволит жителям быстро и комфортно добираться до места работы и обратно, иметь доступ к образованию, медицинскому и социальному обслуживанию, организациям культуры и спорта.

Пресс-служба Правительства Тверской области