В Твери открывается уникальная выставка «Туполев – человек и самолеты»

12 октября в 16.00 в лекционно-выставочном зале Тверского городского музейно-выставочного центра состоится открытие выставки «Туполев – человек и самолеты». Экспозиция посвящена 130-летию со дня рождения уроженца тверского края, знаменитого авиаконструктора Андрея Туполева.

Сохранение памяти о выдающихся уроженцах Верхневолжья, внесших большой вклад в развитие страны, одно из значимых направлений патриотического воспитания молодежи Тверской области, считает Губернатор Игорь Руденя.

Выставка уникальна: на ней впервые в Твери будут экспонироваться материалы, полученные из семейного архива Туполевых. Это личные вещи Андрея Николаевича, редкие нетиражированные фотографии из семейных альбомов. Также будут представлены модели, чертежи и компоновочные схемы самолетов Туполева и другие материалы, полученные из ПАО «Туполев» (г. Москва).

На открытие выставки приглашены родственники Андрея Туполева, в частности внучка Юлия Крижевская, а также советник генерального директора ПАО «Туполев» Александр Затучный и директор ведомственного музея компании Владимир Ригмант.

Выставка подготовлена сотрудниками Тверского государственного объединенного музея.

С именем Андрея Туполева связана одна из лучших страниц отечественного самолетостроения. Авиаконструктор разработал свыше 100 типов воздушных лайнеров, 70 из которых выпускались серийно. На его самолетах установлены 78 мировых рекордов, выполнены 28 уникальных перелетов, в том числе спасение экипажа парохода «Челюскин» на АНТ-4, беспосадочные перелеты в США через Северный полюс экипажей Валерия Чкалова и Михаила Громова на АНТ-25, высадка научной экспедиции «Северный полюс» во главе с Иваном Папаниным.

Великий авиаконструктор родился в деревне Пустомазово Кимрского района Тверской области. В 2005 году здесь был открыт мемориальный комплекс, представляющий собой фрагмент дома-усадьбы Туполевых с мемориальной доской.

Пресс-служба Правительства Тверской области