ИСПОЛНЯЮЩЕЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НАЗНАЧЕНА ЮЛИЯ ОЛЕШКО

posted by admin on пт, 10/12/2018 - 09:38

Распоряжением губернатора Тверской области исполняющей обязанности министра финансов региона назначена Юлия Олешко. Ирина Северина, занимавшая эту должность ранее, освобождена от неё по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. До назначения Юлия Олешко работала заместителем министра финансов региона и руководила управлением финансирования отраслей экономики и бюджетных инвестиций.
Пресс-служба правительства Тверской области.

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