ИСПОЛНЯЮЩЕЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НАЗНАЧЕНА ЮЛИЯ ОЛЕШКО

Распоряжением губернатора Тверской области исполняющей обязанности министра финансов региона назначена Юлия Олешко. Ирина Северина, занимавшая эту должность ранее, освобождена от неё по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. До назначения Юлия Олешко работала заместителем министра финансов региона и руководила управлением финансирования отраслей экономики и бюджетных инвестиций.

Пресс-служба правительства Тверской области.