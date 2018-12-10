ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2018

В соответствии с федеральным законом о воинской обязанности и военной службе, Указом Президента России и распоряжением губернатора Тверской области, с 1 октября во всех военных комиссариатах Российской Федерации начался призыв на военную службу. Он будет длиться до последнего дня этого года - до 31 декабря.

Как нам сообщил военный комиссар г. Конаково и Конаковского района Юрий Неговора, согласно распоряжению губернатора в районе сформирована призывная комиссия, которую возглавляет глава района. В октябре она начала свою работу по графику: понедельник, вторник, среда с 9 до 17 часов. В ноябре и декабре она будет заседать по четвергам, время – то же. Также работает медицинская комиссия, которая укомплектована всеми специалистами.

На призывную комиссию вызываются все граждане, которым исполнилось 18 лет и кто потерял право на отсрочку от призыва. Таких по Конаковcкому району более 400 человек. В осеннюю призывную кампанию согласно плану-заданию необходимо призвать в вооруженные силы около ста новобранцев. Ими будут комплектоваться традиционные рода и виды войск: сухопутных, ВМФ, РВСН, военно-космические силы и т.д. Срок службы остался прежним - 12 месяцев, и хочется обратить внимание тех, кому повестка по какой-то причине не пришла: если вы знаете, что вам необходимо пройти комиссию, обязательно прибудьте в военкомат, за неявку на призывную комиссию предусмотрена уголовная ответственность согласно ст. 328 УК РФ.

Также продолжается и набор граждан на военную службу по контракту, в том числе и тех, кто не проходил службу по призыву, но имеет высшее (институт, университет) либо среднее специальное (колледж) образование. Минимальный срок службы по конт-ракту – 24 месяца. Справки по телефону 3-37-45.