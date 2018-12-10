МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Рабочая встреча Игоря Рудени и главы

районной администрации Олега Лобановского



Центральными темами встречи стали вопросы о готовности Конаковского района к отопительному сезону и организации медицинской помощи жителям посёлка Новозавидовский и прилегающих территорий.

Олег Лобановский:

- На сегодняшний день в Конаковском районе теплом обеспечены все населенные пункты. В том числе решен вопрос с вводом в работу котельной в поселке Новозавидовский, тепло поступает в жилые дома и социальные учреждения населенного пункта. Поселения готовятся к сдаче паспортов безопасности.

Обсуждалась тема обеспечения медицинскими услугами жителей поселка и прилегающих территорий в связи с поджогом амбулатории Новозавидовской участковой больницы. По поручению губернатора Игоря Рудени приняты все необходимые меры для сохранения медицинского обслуживания в штатном режиме. С 8 октября организован прием пациентов на базе других подразделений Новозавидовской больницы.

В ходе рабочей встречи также шла речь о проведении капитального ремонта школы №2 в поселке Новозавидовский, где учатся около 200 ребят. На сегодняшний день подготовлена проектно-сметная документация, решается вопрос финансирования капремонта (реализация проекта требует более 85 миллионов рублей).

«Ты нужен России»

Именно этими словами из известной песни Яна Осина достучались до сердец конаковских школьников участники вокально-хореографического ансамбля «Честь имею» Голицынского пограничного института, который выступил в рамках акции «Я – патриот».

10 октября в районном Дворце культуры «Современник» состоялась акция «Я – патриот», к которой приурочены «Дни образовательных организаций ФСБ России». Цель акции - повысить престиж военной службы, информировать молодежь о возможностях поступления и обучения в образовательных учреждениях Федеральной службы безопасности.

- Для учащихся старших классов, которые стоят перед сложным выбором будущей профессии, проведение такой акции, помимо своей воспитательной, несет серьезную профориентационную функцию. У школьников есть возможность увидеть и узнать из первых уст, что нужно сделать для поступления, как проходит обучение, какая работа ждет будущих офицеров, - отметила глава Конаковского района Людмила Козлова.

В проведении «Дней образовательных организаций ФСБ России» совместно с Голицынским пограничным институтом ФСБ России участвуют представители Калининградского, Московского, Курганского пограничных институтов ФСБ России, Института береговой охраны ФСБ России (г. Анапа), Первого пограничного кадетского корпуса ФСБ России (г. Пушкин), Центрального пограничного музея ФСБ России, Книжно-журнального издательства «Граница» ФСБ России.

В акции приняли участие более 430 учащихся 9 - 11 классов школ Конаковского района, а также волонтеры и активисты. В рамках акции ребята увидели образцы вооружений и техники, современное обмундирование и экипировку спецподразделений. В фойе ДК Современник» были организованы выставки, посвященные образовательным организациям ФСБ. Особый интерес у школьников вызвали стенды с возможностью попрактиковаться в стрельбе в лазерном и страйкбольном тире, пройти психологические тесты.

Ирина Спиридонова, ученица 9 класса гимназии № 5 города Конаково:

- Мне здесь очень нравится, очень много интересного рассказывают о службе в ФСБ. Особенно понравился стенд, где можно было попробовать свои силы в стрельбе. Но для девушек есть только единственное место для поступления – погранвойска. И общаясь сегодня с курсантами, понимаешь, что нужна очень серьезная физическая подготовка, а для нас это сложно, но при большом желании - все возможно. И учиться в этом институте, наверняка, интересно.

Никита Илюшкин, ученик 9 класса МБОУ СОШ № 2 города Конаково:

- Необычная и интересная акция. Ранее я уже думал о том, чтоб стать военным. И сегодня узнал много нового о том, куда поступить и что предполагает собой обучение в институте ФСБ. Очень интересно и впечатляет.

Примечательно было и то, что ученики могли напрямую пообщаться с курсантами образовательных учреждений, которые подробно рассказывали об условиях поступления, студенческой жизни и службе в ФСБ.

В завершение акции для всех участников была проведена концертная программа, участие в которой приняли: вокальный и хореографический ансамбли, военно-духовой оркестр, курсантский хор, группы рукопашного боя и демонстрации строевых приёмов с оружием, а также группы силового жонглирования – всего более 150 человек, которые исполнили известные песни. А зал подпевал и аплодировал стоя!

Финальным событием «Дней образовательных организаций ФСБ России» станет межрегиональный форум, который пройдет 13 октября в Тверском академическом театре драмы.

Справка. С 2009 года в стране проводится военно-патриотическая акция «Дни Голицынского пограничного института ФСБ России», которая с 2015 года расширила формат и географию. «Дни образовательных организаций ФСБ России» уже прошли в Пензенской, Волго-градской, Иркутской, Тульской и Ростовской областях.

«Человек года-2018». Стартовал прием заявок

7 декабря в Конаковском районе состоится финальная церемония вручения премии «Человек года-2018». Этот конкурс – единственный в своем роде на всей тверской земле, проводится он уже в пятый раз и признан лучшей муниципальной практикой.

Определены номинации, в которых выберут лучших из лучших:

1. номинация «Событие Года»

Мероприятие, конкурс, фестиваль, прием важных и почетных гостей на территории Конаковского района в течение 2018 года, которые стали знаменательными в жизни Конаковского района.

2. номинация «Преодоление»

Ее вручают людям с ограниченными возможностями здоровья за достижения в профессиональной, творческой, спортивной или общественной деятельности, особо отличившимся в течение 2018 года.

3. номинация «Спорт-смен Года»

Спортсмен, показавший высокие спортивные результаты на мировом или европейском уровне, являющийся многократным победителем соревнований в течение 2018 года.

4. номинация «Просвещение»

В этой номинации могут принимать участие работники сферы образования (учителя, воспитатели, тренеры, преподаватели дополнительного образования) и профсоюзные работники отрасли, получившие особые награды или показавшие высокие результаты своих воспитанников в течение 2018 года.

5. номинация «Гражданская позиция»

Ее вручают людям, стремящимся обсуждать и решать общие проблемы, ответственно относящимся к выполнению гражданского долга. Например: участие в жизни Конаковского района на общее благо. Это может быть обустройство или ремонт детского садика, организация самоуправления в школе, благоустройство двора, посадка деревьев и цветов в городе, селе, деревне, защита окружающей среды от загрязнения, безвозмездная помощь и меценатство.

6. номинация «Верность профессии»

Номинация присуждается людям любых профессий, преданным своей работе, тем, кто достиг определенных результатов в профессии или тем, кто отмечает юбилей своей деятельности в 2018 году.

7. номинация «Честь и долг»

В номинации могут участвовать люди профессий силовых структур (ведомства специального назначения), работа которых связана с правовой защитой населения и России в целом, которые добросовестно выполняли свои должностные обязанности, проявив себя профессионально в своей области в течение 2018 года.

8. номинация «Призвание - Культура »

Премии присуждаются деятелям и работникам культуры за наиболее талантливые произведения в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры, а также за реализацию для детей и юношества наиболее перспективных творческих проектов.

9. номинация «Сельское хозяйство»

В номинации могут участвовать люди, которые добросовестно выполняют свои должностные обязанности, имеют достижения в профессиональной области и активно проявляют особые профессиональные качества в течение 2018 года.

10. номинация «Успешный бизнес»

В номинации участвуют индивидуальные предприниматели, руководители некоммерческих организаций, которые зарекомендовали себя как социально ответственный бизнес, соблюдающие законодательство Российской Федерации, участвующие в общественной жизни Конаковского района.

Срок подачи заявок - до 19 ноября 2018 года. Заявки принимаются в общественной приемной по адресу: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, каб. № 4. Подробная информация на официальном сайте администрации Конаковского района - http://konakovoregion.ru.

«РЕКИ РОССИИ»

О РАЗВИТИИ ВОДНОГО ТУРИЗМА

В РОССИИ ГОВОРИЛИ УЧАСТНИКИ

НАЦИОНАЛЬНОГО ФОРУМА

4-5 октября в Конаковском районе, на площадке отеля Radisson в Завидово, в шестой раз прошел Национальный туристский форум «Реки России». В очередной раз он объединил представителей федеральной, региональной и местной власти, туриндустрии, судостроителей и судо-владельцев.

За время своего существования форум «Реки России» признан одной из топовых федеральных площадок для обсуждения вопросов развития водного туризма, речных туристских перевозок, встречи профессионалов туристской и транспортной индустрии.

Сегодня для Конаковского района, как и для всего Верхневолжья, развитие туризма является приоритетным направлением деятельности, которое обеспечит устойчивое развитие и экономическое благосостояние территории.

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец отметила:

- Тверская область сегодня является одним из регионов - флагманов в развитии туристической индустрии. Туристическая индустрия в России сейчас составляет 3.54 ВВП страны, и за ближайшее время мы планируем, что доля туризма в России выйдет на цифру уже в 5 процентов», - подчеркнула Ольга Голодец, заместитель председателя Правительства Российской Федерации.

Верхневолжье готово стать столицей водного туризма в Центральном Федеральном округе

4 и 5 октября в Завидове прошел национальный туристский форум «Реки России-2018». Он состоялся по инициативе правительства Тверской области и Федерального агентства по туризму. «Реки России» - это площадка, на которой обсуждались не только перспективы развития водного и круизного туризма, но и ряд важных и актуальных вопросов формирования и продвижения межрегиональных туристских маршрутов. В этом году ключевыми спикерами мероприятия стали: заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев, руководители крупнейших российских туроператорских компаний и эксперты отрасли.

Представительство Конаковского района обеспечили руководство района, главы и депутаты поселений, общественники и экологи.

В рамках форума глава администрации Конаковского района Олег Лобановский принял участие в практической конференции «Малые города на реках: актуальные вопросы привлечения и обслуживания туристов»:

Также на форуме генеральный директор TUI Тарас Демура и губернатор Тверской области Игорь Руденя подписали стратегический документ, определяющий развитие туристических маршрутов, проходящих по территории Тверской области.

В рамках форума говорили и о реализации проекта «Волжское море», которому присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Тверской области. Якорным в этом проекте станет Конаковский район. В развитие кластера будет вложено 9 миллиардов рублей. Две трети этих средств - частные инвестиции. Результат - 20 объектов туриндустрии и 12 объектов обеспечивающей инфраструктуры, главный из которых - транспортно-пересадочный узел в Завидове, который объединит железнодорожный, автомобильный и речной транспорт.

Поджог поликлиники в Новозавидовском

6 октября, в ночь с субботы на воскресенье, в 23.30 в ЕДДС Конаковского района поступил сигнал о загорании отделения стационара поликлиники в Новозавидовском.

К ликвидации огня были привлечены 29 человек и 10 единиц техники. На полную ликвидацию огня ушло больше 3 часов.

В результате пожара пристройка размером 3х3 кв. м (архив) уничтожена полностью, по всей площади обрушена крыша поликлиники.

Оперативники выяснили, что причиной возгорания зданий стал поджог. Злоумышленника установили в кратчайший срок. Им оказался 25-летний житель Удомельского района. Мужчину задержали, он вину свою признал, пояснив, что преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Правительством Тверской области принято решение вместо деревянного здания амбулатории построить новую современную больницу в поселке Новозавидовский, которая будет обслуживать жителей поселка и расположенных рядом населенных пунктов.

Напомним, эти планы рассматривались региональной властью ранее, поэтому в настоящее время уже подобран земельный участок, к которому подведены необходимые коммуникации. С участием главного врача КЦРБ и экспертов будет разработана концепция новой больницы. Далее запланирована разработка проектной документации.

ШЕСТОЙ СОЗЫВ НАЧАЛ РАБОТУ

8 октября 2018 года в зале заседаний администрации Конаковского района состоялась первая сессия Собрания депутатов шестого созыва. В состав нового депутатского корпуса вошел 21 народный избранник. Вновь избранным депутатам вручили удостоверения. Из числа депутатского корпуса были выбраны председатель Собрания и его заместитель. По повестке дня было рассмотрено 4 вопроса, и уже приняты первые решения.

Заседание первой депутатской сессии

9 сентября в Конаковском районе прошли выборы депутатов в местные Советы, в том числе и в Собрание депутатов Конаковского района.

По результатам выборов в Собрание депутатов Конаковского района шестого созыва вошли 12 единороссов, 3 кандидата от ЛДПР, 3 - от КПРФ, 1- от «Справедливой России», 1- от «Коммунистов России» и 1 - от Партии пенсионеров.

8 октября в зале заседаний администрации Конаковского района состоялось первое заседание нового депутатского корпуса. По повестке дня было рассмотрено 4 вопроса:

1. «Об избрании председателя Собрания депутатов Конаковского района».

2. «Об избрании заместителя председателя Собрания депутатов Конаковского района».

3. «О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Конаковского района».

4. «О согласовании возложения исполнения обязанностей главы администрации Конаковского района».

По первому вопросу единогласным решением председателем Собрания депутатов Конаковского района избран Дмитрий Евгеньевич Щурин. Его заместителем единогласно избрали Татьяну Алексеевну Писаренко.

С первым заседанием нового Собрания депутатов истек срок полномочий главы администрации Конаковского района Олега Лобановского. Народные избранники согласовали кандидатуру исполняющего обязанности главы районной администрации на время проведения конкурса на главу Конаковского района, им стала первый заместитель главы администрации Конаковского района Наталья Василенко.

Подготовила Татьяна ДУРАСОВА.