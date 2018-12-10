МЫ БЛАГОДАРНЫ ВАМ, УЧИТЕЛЯ!

Как уже сообщала «Заря», в канун профессионального праздника педагогов в районном ДК «Современник» прошло интересное и необычное праздничное мероприятие, посвященное этому замечательному профессиональному празднику.

Оно прошло 3 октября, и его необычность заключалась в том, что чествование лучших работников народного образования (как бы сказали раньше) проходило в двух залах: в малом (гостиная) и в большом зрительном. Фойе и сцена были украшены соответственно тематике праздника, были сооружены настоящие инсталляции, символизирующие различные изучаемые школьниками науки: на столах стояли глобус, микроскоп, была настоящая школьная парта (каких сейчас уже не встретишь) и даже человеческий скелет из кабинета биологии! Тут же слух учителей услаждали произведениями классиков два школьника на аккордеонах. Волонтеры-старшеклассники встречали учителей на пороге ДК и каждого тепло и сердечно приветствовали. Все это интриговало и настраивало на соответствующий лад.

В гостиной «Современника» перед педагогами выступили наши руководители. Сначала слово взяла глава Конаковского района Людмила Козлова:

- Разрешите присоединиться ко всем пожеланиям и словам благодарности, которые звучат в адрес учителей эти дни по всей Российской Федерации. Много можно говорить про учителей, но хочется сказать самое главное – огромное спасибо за труд, за терпение, за сердечное отношение к детям, за ответственность и заинтересованность в результате труда. В педагоги люди идут работать по призванию. Призвание это непростое, не всегда все бывает радостно и благополучно. Но учителя вкладывают в детей свою душу - а это многого стоит. Здоровья вам, благополучия, счастья, удачи и мирного неба!

Затем с пожеланиями всего самого хорошего выступил глава администрации Конаковского района Олег Лобановский:

- Очень приятно вас всех поздравить в стенах этой замечательной гостиной. Сегодня здесь собрался передовой отряд педагогов района, и все вы достойны лучших слов и пожеланий. И мы собрали вас здесь, чтобы этих слов сказать больше, потому что мы доверяем вам самое дорогое, что у нас есть – наше будущее, наших детей. И от того, как вы их учите и воспитываете, зависит то, какими они станут членами общества. Администрация и Собрание депутатов района с каждым годом уделяют все больше внимания образованию, ведь это - основное полномочие районной муниципальной власти. Это и школьное, и дошкольное, и дополнительное образование. И наша общая задача – те средства, которые закладываются для этого в бюджете, должны использоваться как можно более эффективно. А вам я хочу пожелать здоровья и терпения и чтобы те знания и жизненный опыт, который вы передаете ученикам, когда-нибудь вырастил, например, премьер-министра страны, чтобы вы могли сказать: «А ведь это мы его учили». С праздником вас!

Перед награждением лучших на импровизированной сцене выступили воспитанники образцового детского театра «Теремок» под руководством Ольги Бардаковой. А затем наши главы стали вручать награды лучшим педагогам Конаковского района.

Почетной грамотой главы района за добросовестный труд, высокий профессионализм в деле обучения и воспитания подрастающего поколения награждены Т.В.Корченкова, учитель начальных классов МБОУ СОШ п. Козлово и Е.В.Вавилова, учитель-логопед МБДОУ детский сад № 9 г. Конаково. За многолетний добросовестный плодотворный труд и личный вклад в реализацию образовательной работы детского сада награждена Н.С.Козлова, воспитатель МБДОУ детский сад №14 г. Конаково. За активную работу в рамках реализации программы «Доступная среда» награждена И.Н.Романовская, заведующий МБДОУ детский сад № 6 г. Конаково. За высокий результативный труд в системе дополнительного образования награждена Т.Р.Белякова, педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦВР г. Конаково.

Благодарность главы Конаковского района за подготовку призера регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе в 2018 году объявлена Н.М.Пановой, учителю русского языка и литературы МБОУ СОШ с. Завидово, и И.П.Чаповской, учителю русского языка и литературы МБОУ СОШ № 8 г. Конаково. За подготовку призера регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку в 2018 году благодарность объявлена Н.В.Ереминой, учителю русского языка и литературы МБОУ СОШ № 2 п. Редкино. За подготовку победителя и призера регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по физической культуре в 2018 году объявлена благодарность Т.Б.Ковалевой, учителю физической культуры МБОУ гимназия № 5 г. Конаково. За подготовку призера регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому языку в 2018 году объявлена благодарность В.В.Гусаковой, учителю английского языка МБОУ СОШ № 7 г. Конаково, и Н.А.Федоровой, учителю английского языка МБОУ СОШ № 8 г. Конаково.

Почетной грамотой главы администрации Конаковского района за организацию летней оздоровительной кампании награждены Т.А.Авдякова, директор МБОУ СОШ д. Мокшино, Н.В.Румянцева, учитель-логопед МБОУ СКШ № 4 г. Конаково, С.В.Салдин, директор МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» Конаковского района, Н.Н.Самарченко, учитель начальных классов МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье, Л.А.Шаболина, директор МБОУ ООШ д. Старое Мелково. За апробацию на высоком уровне нового подхода к организации и проведению ЕГЭ награждены С.В.Клюшанова, заместитель начальника управления образования администрации Конаковского района, И.В.Бубнова, директор МБОУ СОШ № 9 г. Конаково, Е.А.Исакова, заместитель директора МБОУ СОШ № 6 г. Конаково, Н.Ю.Борисова, директор МБОУ СОШ с. Завидово, Л.М.Смыслова, директор МБОУ СОШ с. Селихово, М.П.Мякишева, заместитель заведующего отделом мониторинга и организационной работы управления образования администрации Конаковского района, Н.В.Коробова, учитель географии МБОУ СОШ № 2 п. Редкино, М.Н.Унина, заместитель директора МБОУ СОШ № 8 г. Конаково, Т.В.Горюнова, учитель информатики МБОУ СОШ № 2 п. Редкино, Л.Ю.Игнатьева, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 8 г. Конаково, М.С.Кожехов, директор МБОУ СОШ с. Дмитрова Гора, М.С.Панченко, техник МБОУ СОШ № 3 п. Редкино, Е.А.Полякова, учитель начальных классов МБОУ СОШ №2 п. Редкино, Л.А.Пономарева, учитель информатики МБОУ СОШ № 7 г. Конаково, Е.В.Чижова, педагог-психолог МБОУ СОШ № 8 г. Конаково, С.Н.Эрбес, учитель информатики МБОУ СОШ с. Завидово, Р.Ш.Меджидов, учитель информатики МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье, А.В.Беляков, учитель информатики МБОУ СОШ № 8 г. Конаково.

Затем слово взяла начальник управления образования администрации Конаковского района Ольга Булгакова:

- С гордостью обращаюсь к вам как к коллегам. Сегодня – наш профессиональный праздник. В наш адрес звучит немало теплых пожеланий. И я хочу пожелать, чтобы наша профессия всегда была популярной. Чтобы она была вечной, ведь учителя нужны всегда. Чтобы к нам приходили люди, которым от бога дано быть учителем. И особенно хочу поблагодарить тех педагогов, которые занимались работой по организации единого государственного экзамена. Когда родители говорят, что так тяжело детям сдавать ЕГЭ, я все время хочу ответить: а вы знаете, каково все это провести? И, конечно же, не могу не сказать, что в этом году в районе по результатам ЕГЭ шесть выпускников набрали по сто баллов, и из них одна ученица – трижды стобалльник! А это событие федерального масштаба! Это ли не лучший результат нашего непростого труда?

Грамотой управления образования администрации Конаковского района за апробацию на высоком уровне нового подхода к организации и проведению ЕГЭ награждены Л.И.Алиева, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 6 г. Конаково, О.Н.Апостолова, учитель ИЗО МБОУ СОШ № 6 г. Конаково, Н.В.Белякова, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 3 г. Конаково, В.И.Бойдакова, педагог-библиотекарь МБОУ СОШ № 2 п. Редкино, Н.М.Бражкина, учитель начальных классов МБОУ СОШ с. Городня, Н.М.Валицкая, учитель немецкого языка МБОУ СОШ с. Селихово, Е.Е.Вишнякова, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 2 п. Редкино, И.М.Джугели, учитель начальных классов МБОУ СОШ п. Озерки, Т.А.Дорофеева, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 2 п. Редкино, М.В.Захмылова, учитель английского языка МБОУ СОШ № 6 г. Конаково, С.И.Козлова, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 8 г. Конаково, О.В.Константинова, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 2 п. Редкино, С.С.Ламбин, учитель английского языка МБОУ СОШ № 6 г. Конаково, О.И.Лисиенкова, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 3 г. Конаково, Т.Ю.Мармура, учитель русского языка МБОУ СОШ № 2 г. Конаково, А.Б.Михайлова, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 8 г. Конаково, М.Ю.Новикова, учитель начальных классов МБОУ СОШ с. Городня, М.С.Погуляева, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 2 п. Редкино, С.И.Расева, учитель начальных классов МБОУ СОШ с. Селихово, О.А.Рязанова, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 8 г. Конаково, О.Д.Сень, учитель математики МБОУ СОШ № 8 г. Конаково, Н.В.Сутягина, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 2 г. Конаково, Г.А.Тугучева, библиотекарь МБОУ СОШ № 8 г. Конаково, И.А.Усенко, учитель истории МБОУ СОШ № 3 г. Конаково, Е.А.Халикова, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 п. Редкино, А.И.Шатеева, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 9 г. Конаково.

Благодарностью управления образования администрации Конаковского района за сотрудничество в деле воспитания подрастающего поколения Конаковского района награждены Л.А.Леонтьева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Конаковский колледж», С.С.Смирнова, преподаватель ГБПОУ «Конаковский колледж».

Ровно в 16 часов в зале началась вторая часть праздника. И началась она с того, что в зрительный зал вбежал десятиклассник, который нес на своем плече первоклассницу со звонком. Вот так, по школьному звонку и начался праздничный концерт. Но прежде всех еще раз поздравили глава района Л.А.Козлова и глава администрации района О.В.Лобановский. Поздравить учителей пришли и представители новой городской власти. Это заместитель главы администрации г. Конаково Л.Н.Владимирова и заместитель председателя Совета депутатов г. Конаково А.В.Семенов. После этого со сцены началось чествование ветеранов педагогического труда и молодых специалистов.

Сначала на сцену вышли ветераны. Это Э.А.Журавлева, учитель начальных классов МБОУ СОШ п. Озерки, В.Н.Смольянова, преподаватель МБОУ ДО ДЮЦ «Новая Корчева», Л.И.Гевондян, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 8 г. Конаково, Л.Б.Асланбеков, учитель математики МБОУ СОШ № 7 г. Конаково, Н.Н.Ермолаева. учитель начальных классов МБОУ СОШ п. Козлово, Л.И.Горюнова, учитель математики МБОУ СОШ п. Козлово, В.А.Кузнецова, заведующий МБДОУ детский сад № 1 с. Юрьево-Девичье, Н.И.Соколова, заведующий МБДОУ детский сад № 7 г. Конаково. Особыми словами была отмечена педагогическая династия М.В.Харьковой, педагога-психолога вечерней школы г. Конаково.

Также были отмечены молодые специалисты. Это К.В.Галеева, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 3 п. Редкино, Н.Е.Сало, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 8 г. Конаково, Г.А.Кочанов, учитель физической культуры МБОУ СОШ № 6 г. Конаково, Д.В.Хохлова, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 1 п. Редкино, Р.М.Аллахвердиева, учитель иностранного языка МБОУ СОШ № 1 п. Редкино, А.С.Губанова, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 г. Конаково, Н.В.Соколова, учитель физической культуры МБОУ СОШ № 1 г. Конаково, В.В.Суздалева, воспитатель группы продленного дня МБОУ СОШ д. Мокшино, В.С.Барыкина, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье, А.А.Куликовских, учитель начальных классов МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье, Н.Б.Володина, учитель трудового обучения МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье.

Ну а закончился праздник концертом вокально-инcтрументального ансамбля «Здравствуй, песня!».

Максим МАЛАХОВ.

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