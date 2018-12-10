К 100-летнему юбилею ВЛКСМ

ЮНОСТЬ КОМСОМОЛЬСКАЯ МОЯ

И ЗАВОД, И КОЛХОЗ, И СТРОЙКА



Наша читательница из г. Конаково Серафима Александровна ЖЖЕНОВА поделилась своими воспоминаниями о комсомольской юности.

Я родилась в 1929 году в Ленинграде. В 3 классе меня приняли в пионеры. В 1941 году закончила 4 класс, и меня родители отправили на отдых в Калининскую область, а через 6 дней, 22 июня, началась война. Назад в Ленинград меня не повезли и оставили жить у брата отца Петра Васильевича Васильева. Здесь я закончила 7 классов, одежду собирали всей деревней – кто валенки приносил, кто что мог, так я и ходила в школу за 5 км все годы. О родных после блокады Ленинграда я так ничего и не узнала.

После окончания 7 классов меня определили в ремесленное училище № 12 г. Калинина на штукатура-лепщика. Вот там и началась моя комсомольская жизнь. Ходили по выходным работать в совхоз, за что нам давали капусту, морковь, картошку для нашей столовой.

Учились и работали, кранов и подъемников в то время не было, все строительные материалы носили по этажам на носилках. Штукатурная работа – это тяжелая работа, а нам-то было по 15 – 16 лет. Но мы все равно не унывали, а только хохотали, глядя на наши стоячие от застывшего гипса спецовки.

А еще мы и в театр, в кино ходили. В 1946 году поступила в художественное ремесленное училище № 17 г. Конаково. Закончила его в 1949 году. Работала в живописном цехе живописцем. Расписывала наша бригада столовые сервизы, различные фигурки.

Через некоторое время меня избрали комсомольским секретарем цеха. Наша комсомольская организация участвовала во всех мероприятиях завода, дружно работали на сельхозработах в подшефном колхозе «Ручьевской», а это было с мая по сентябрь или октябрь. Домой ходили пешком. Бывало, дойдем до Дмитровой Горы, зайдем в столовую, напьемся чаю с хлебом (хорошо, он в то время свободно лежал на столах) - и дальше в Конаково с палкой в руках, так легче было. Но когда мы оставались в деревне, то по вечерам вместе с секретарем комсомольской организации колхоза устраивали настоящий праздник для молодежи. Наряжались, как могли, для художественной самодеятельности, вместе с их ребятами кто плясал, кто читал, кто пел. Такие концерты устраивали!

Наша комсомольская организация участвовала в художественной самодеятельности цеха, в различных соревнованиях между цехами, получали призовые места. Выпускали коллективную стенгазету «Живописец», в которой отражали события завода и цеха. Участвовали в субботниках. Работали дружно, весело, с комсомольским задором. А когда ездили на сушку торфяных брикетов, об этом без смеха не вспомнишь.

А сколько мы ездили в театры, в зоопарк, цирк! Постоянной нашей обязанностью было оформлять праздничную колонну цеха ко всем праздникам.

Мне как секретарю комсомольской организации часто поручали встречать экскурсии из дома отдыха «Карачарово». Мы проходили по всем цехам завода, знакомили экскурсантов с процессом изготовления фаянсовых изделий. Много интересных вопросов было, на которые, конечно, приходилось отвечать.

В 1954 году меня рекомендовали в члены КПСС, но я так и продолжала быть комсомольским вожаком, будучи членом КПСС.

В 1956 году после двухмесячного декретного отпуска и окончания 10 класса вечерней школы я уехала за мужем на комсомольскую стройку в г. Краснотурьинск Свердловской области. Работала штукатуром, выучилась на крановщика и проработала на заводе ЖБИ до 1961 года. За это время меня избрали заместителем председателя постройкома. И здесь нами была организована художественная самодеятельность всем на удивление.

В январе 1966 года по вызову УС ГРЭС вернулась в Конаково на комсомольскую стройку на третий отделочный участок. Была крановщиком, диспетчером, мастером, инженером по ТБ, нормировщиком, экономистом.

Свою основную работу совмещала с общественной, была председателем постройкома, 15 лет бессменным секретарем парторганизации на участке. По поручению парткома стройки (секретарь Н.С.Слынев) от коллектива стройки мне было поручено быть представителем при бракосочетании нашей молодежи в городском загсе, и была я там 5 лет, до выхода директора на пенсию. Позднее, все еще с комсомольским задором принимала участие в создании ветеранского клуба «Россияночка».

Желаю нынешней молодежи найти себя в жизни. Принимайте активное участие в улучшении социальных условий нашей страны. Будьте уважительны к старшему поколению. Учитесь прощать обиды. Будьте доброжелательны и терпеливы ко всему.



КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ



Эту фотографию бережно сохранила читательница нашей газеты Валентина Михайловская, а отсканировала ее в числе других активист ветеранской организации Конаковского района Нелли Новик. На ней - делегаты XX областной комсомольской отчетно-выборной конференции, избранные от Конаковской городской организации ВЛКСМ.

Вы встречаете иногда их на улицах города и населенных пунктов района. Конечно, они выглядят не так, как на фото, сделанном 45 лет назад в далеком теперь 1973 году. Они повзрослели, многие стали бабушками и дедушками, а иные - и прабабушками и прадедушками. А кого-то уже и нет... Но в глазах у каждого совсем не трудно уловить тот самый молодой комсомольский задор. Как молоды мы были...

КАК МЫ ВСТУПАЛИ В КОМСОМОЛ

1952 год. Нам по 14 лет. Надо ехать в райком комсомола в Завидово, чтобы получить комсомольские билеты. Едем на дрезине в Редкино и в ожидании поезда заходим в привокзальный ларек. А там халва, а денег нам родители выделили только на проезд туда и обратно. Решили, что назад поедем «зайцами», сэкономим деньги и купим вожделенную халву.

И вот мы в Завидове, получили комсомольские билеты, бежим на станцию. Подходит поезд дальнего следования, и проводницы нас без билетов не пускают, несмотря на слезные просьбы. Следующий поезд через 5 часов, а в клубе на ТОСе будут крутить вестерн, и надо успеть. И решили мы идти пешком. А дело было 8 февраля, зима, снег. Но пошли – 5 километров по санному пути от станции Завидово до трассы (теперь М-10), двинулись по ней, надеясь на попутку. И вот мы идем, и кто-то сказал: «А халва?». И мы стали смеяться над собой. Вроде успокоимся и опять животы от смеха надрываем. А попуток нет. И только за 4 километра от ТОСа посадили нас в полуторку, загруженную трубами. Доехали, бегом по домам поесть чего-нибудь – и в клуб. Началось кино. Скачут ковбои на мустангах, воюют с индейцами, стрельба из кольтов, а мы, пригревшись в теплом клубе, сладко уснули.

Эту историю мы помним до сих пор, а нам по 80 лет.

Н. БРИСКИНА. п. Радченко.

ВСЕМ МИРОМ – НА ПАМЯТНИК

Бывшие комсомольцы Твери не первый год хотят установить в городе памятник комсомолу. Юбилейная дата – это прекрасный повод, и мы верим, что памятнику – быть, средства на это собираются, и каждый, кому дорога недавняя история, кто остался верен идеалам прошлого и молод душой, может поучаствовать в этом благом деле. Да и людям молодого поколения тоже было бы во всем этом интересно поучаствовать.

Средства можно перечислить на счет Общественной организации «Тверской региональный Союз ветеранов Военно-морского флота «Ветераны ВМФ». Сокращенное название «Союз ветеранов ВМФ».

ИНН 6950025156/КПП 695001001/ ОГРН 1076900002552. Расчетный счет № 40703810305000000559, открыт 5.10.2007 г. в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», юр. адрес 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14, стр. 2, ИНН 7706092528/ КПП 770543003, БИК 044525297 к/с 30101810945250000297 в ГУ Банка России по ЦФО, ОКВЭД 65.12, ОКПО 04504157, ОГРН 1027739019208

БРИГАДЕ ВСЕ ПО ПЛЕЧУ



Воспоминания Лидии Ивановны КОЗЛОВОЙ о работе комсомольско-молодежной бригады 1 цеха комбината «Изоплит».

В ноябре 1977 года руководством завода «Изоплит» я была назначена на должность мастера нового участка цеха №1 по производству теплоизоляционных конструкций – матов вертикально-слоистых. Участок должен был работать в две смены: с 8 до 16 и с 16 до 24 часов. Обе рабочие бригады были вновь созданными из рабочих других подразделений завода, поэтому, помимо выполнения производственного плана, перед людьми стояла задача создать коллектив, сплотиться и сдружиться, что естественно помогало бы в работе. На участок пришло много молодёжи, что выдвинуло идею создания комсомольско-молодёжной бригады. По условиям процент комсомольцев в бригаде должен быть не менее 50 процентов. Поэтому 4 человека (а это были молодые замужние женщины, имевшие в семье по двое детей) сознательно вступили в ряды ленинского комсомола и в дальнейшем своим трудом не раз доказывали верность идеям комсомола. На снимке комсомольско-молодёжная бригада, правда, не в полном составе. В подразделении КИПиА создали вторую комсомольско-молодёжную бригаду. Разработали положение о соцсоревновании комсомольско-молодёжных бригад. И началась бурная, наполненная событиями жизнь. Трудно давалось выполнение плана: нормы были высокими, условия труда вредными и тяжёлыми, оборудование старым и несовершенным. А ещё по условиям соревнования учитывалось участие в общественной жизни. Вот и старались: и стенгазету выпускали, и коллективно кино в клубе просматривали, и однажды даже в настоящий турпоход ходили. А ещё активно и безвозмездно трудились в совхозе «Редкинский»; щедро помогали развивавшим социализм странам, братским странам или терпевшим бедствие и нуждавшимся в помощи народам. Для этого руководство объявляло субботники, и комсомольцы давали суточную выработку продукции, средства от реализации которой перечислялись на нужный счёт. И везли железнодорожные вагоны продукцию во все уголки Советского Союза, на все стройки, а корабли - на далёкую Кубу. На этикетках к продукции значилось: произведено комсомольско-молодёжной бригадой. Вот и получается, знали наших комсомольцев (жаль, что не пофамильно) и за горами, и за морями. А на родном заводе труд комсомольце тоже отмечался. Когда по условиям набирались баллы на победу в соцсоревновании, то выдавали премию, а ещё поощрения были морально-идеологическими, например, весной 1979 года комсомольско-молодёжной бригаде было предоставлено почётное право первыми проголосовать. Это было настоящее событие. В 5.00 все дружно пришли в клуб на избирательный участок. Нас встречали парторг Д.П.Шкваркина и председатель профсоюза А.А.Денисов. Звучали добрые напутственные слова поздравлений, каждому из бригады торжественно пожимали руку. Музыка, фотограф…Это очень запомнилось.

Идёт время, мы стареем. Но с каждым годом память напоминает нам о друзьях, о ярких событиях из жизни. Сегодня, пользуясь случаем, я от души поздравляю всех, кто трудился в комсомольско-молодёжной бригаде, с праздником – 100-летием со дня основания комсомола. Желаю всем очень близким для меня людям здоровья и радости жизни. Девчата! Вы не боялись ни трудностей, ни тяжестей, всегда были задорными, весёлыми. Так держать!