ВЛАДЫКА САВВА ПРИЕХАЛ В ГОСТИ.

И его радушно встретили хористы Конаковской ХШМиЮ



В воскресенье Конаковский район посетил Митрополит Тверской и Кашинский Савва. Этот сравнительно молодой священник (ему 38 лет) возглавил Тверскую епархию этим летом. Его предшественник Митрополит Виктор ушел на заслуженный отдых.

Познакомиться с молодым и энергичным священником и получить от него благословение в этот день пришли все те, до кого дошла столь благостная весть. Савва к нам приехал с самого раннего утра, и перед тем, как направиться в хоровую школу, он посетил службу в храме Петра и Павла (архиерейском подворье) села Карачарово, где настоятелем – протоиерей Вадим Махновский, который одновременно является и директором Хоровой школы мальчиков и юношей г. Конаково.

Уважаемого священника ждали с нетерпением. Но и готовились: встретили его цветами и традиционным, по русскому старинному обычаю, хлебом-солью. Классы хоровой школы Митрополиту Савве показывали художественный руководитель школы Наталья Махновская и начальник управления образования администрации Конаковского района Ольга Булгакова.

В хоровом зале ХШМиЮ «Семь нот» большого гостя встретили мощным выступлением старшего хора юношей, которое плавно перетекло в небольшой концерт, завершившийся обоюдным общением. Помимо старших, перед Саввой выступил сводный хор мальчиков и юношей. Митрополит Савва поразился тому факту, что в школе занимаются целых десять хоров, и в шутку спросил: «Что, все десять будем сегодня слушать?». Он был непринужден в общении, шутил, благословлял всех желающих и даже разделил небольшую трапезу с преподавателями школы. Не остались без сладкого и хористы - за их старания им был накрыт отдельный стол.

Митрополит Савва в нашем городе побывал впервые, и первым объектом его интереса стала именно Хоровая школа мальчиков и юношей, ведь она - наша гордость и одна из визитных карточек Конаковского района. В конце встречи от всей хоровой школы отцу Савве подарили «на добрую память» большую общую фотографию хора в рамке.