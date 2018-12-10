ИСКУССТВО БЫТЬ МУЗЫКАНТАМИ

Трехчасовым концертом отметила красивую круглую дату –

55 лет - Конаковская детская школа искусств



Праздничный вечер проходил в прошлую пятницу, вечером, и небольшой концертный зал школы оказался переполнен. Встреча с прекрасным начиналась уже с первого этажа, где все стены превратились в выставку достижений художественного отделения под руководством Ирины Петровой. Экспонировались даже ученические работы тех, кто сегодня сам преподает изобразительное искусство в стенах школы.

На втором этаже вход в фойе был только с одной стороны, а другой вход неожиданно стал закулисьем импровизированной сцены: прямо в фойе выступали юные музыканты. Такой импровизированный концерт перед концертом. Все это настраивало на определенный лад.

От лица администрации Конаковского района с приветствием выступила Людмила Шапкина, заместитель по культуре заведующего ОМПКиС администрации Конаковского района. Она вручила награды лучшим педагогам.

История Конаковской детской музыкальной школы (в народе ее до сих пор ласково называют «музыкалкой») началась в 1963 году, вместе со строительством нового города. Однако первые несколько лет она находилась в старом городе: в ДК им. Воровского, в здании ДОСААФ (его не менее романтично прозвали «графскими развалинами»), и даже там, где сегодня располагается военкомат! Первым директором школы была В.Л.Васильева, и при ней проходило непростое становление этого учреждения образования. Своим домом школа обзавелась в 1972 году, уже при втором директоре, и вот уже 46-й год в нем благополучно живет. А в 1980 году ДМШ стала ДШИ – детской школой искусств.

У автора этих строк к школе – особое отношение. Ведь с 1978 по 1985 год он обучался там сольфеджио, специальности, игре в ансамбле и оркестре, овладел искусством игры на домре, гитаре и баяне. С «музыкалкой» связаны лучшие воспоминания не богатого на развлечения советского детства. Именно здесь нас учили не слышать, а слушать, не смотреть, а видеть, не зубрить, а размышлять. Музыкальное образование изначально повышает интеллект ребенка – ученые это давно доказали. Поэтому здесь все без исключения и дети и взрослые - люди в высшей степени умные, творческие, разносторонние и талантливые.

Педагоги. Первые учителя. Вспоминаются строгий директор В.Н.Тарасенко (тот самый, второй), которому в 1982 году на смену пришел А.А.Цыщук, прививавший всеми способами любовь к народному оркестру. А какой оркестр баянистов был у В.И.Иванычева, который затем стал новым, четвертым по счету директором школы и вел ее вплоть до прошлого года! В перестроечное время появился класс вокально-инструментального ансамбля, который вел с подростками В.В.Подобед. Замечательные женщины М.Б.Сухарева, И.А.Киргиз, И.В.Христенко, Т.И.Володина, Н.П.Чуйко, Л.Г.Ефремова, Л.И.Антонова, Е.А.Русских и многие другие. Среди них есть и те, кто до сих пор работает, – это ветераны, золотой фонд школы.

Нынешний директор Татьяна Викторовна Семенова, так сказать, молодой, у нее все впереди. Но глядя на то, как держалась она на сцене, как награждала своих учителей, как сама участвовала в наполнении концерта, понимаешь - в школу пришла настоящая хозяйка. И после Валентины Лаврентьевны Васильевой – это первая женщина-директор. Успехов ей и удачи!

Газетный формат не может вместить всех впечатлений о юбилейном концерте. Выступали и педагоги, и ученики, и гости-баянисты, и аккордеонисты из музыкальной школы ЗАТО Озерный – две юных талантливых девчонки под предводительством молодцеватого директора. Выступали и выпускники, такие, как Александр Захурко, который начал заниматься фортепианной музыкой уже будучи довольно взрослым и теперь просто фантастически играющий! Три часа, державшие зрителей в напряжении мощной энергетикой, пролетело очень быстро, оставив внутри каждого зрителя память надолго. Возможно, до следующего юбилея. Но встречи с искусством будут продолжаться!

Максим МАЛАХОВ,

выпускник Конаковской ДШИ 1985 года.

Фото автора.