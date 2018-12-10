«НАШ СТИЛЬ» ОТКРЫЛ СЕЗОН



В воскресенье образцовый хореографический коллектив Центра внешкольной работы «Наш стиль» (художественный руководитель Людмила Сосунова) порадовал зрителей большим выступлением в районном ДК «Современник», которым был начат очередной творческий сезон.

Тематикой танцевального шоу стала наступившая осень. Легкая грусть об уходящем лете и полная надежд встреча нового учебного года – волнительное время для девчонок из «Нашего стиля», и не только для них. В зале – друзья и подруги, мамы и папы, бабушки и дедушки, педагоги и наставники. И зал этот был практически полон!

История коллектива начинается в далеком теперь уже 1991 году. Это один из самых известных и ярких творческих коллективов Тверской области. Сюда ходят дети и подростки от самых маленьких, только делающих свои первые шаги в танце, до практически выпускников школы. Преимущественно, это девочки, но и мальчишки тоже есть, что придает коллективу элемент некой завершенности.

Руководит коллективом Людмила Ивановна Сосунова, педагог с более чем 35-летним стажем. Творческое лицо коллектива определяют хореографические постановки в жанрах классического, народного и эстрадного танца. Репертуар коллектива насчитывает около 80 постановок. Разнообразие тематики, оригинальность номеров и композиционный, музыкальный и эстетический уровень, а также исполнительское мастерство воспитанников справедливо позволили коллективу завоевать любовь широкой зрительской аудитории.

Танцорам из «Нашего стиля» подвластен любой стиль - таким вот каламбуром можно обрисовать этот концерт. Тут и русские народные танцы, и восточные, и современные. Чего стоит настоящий хит девчонок средней группы «Бибика»! А «Меня так тянет хулиганить!» - хит не меньший! Кстати, самые юные воспитанницы (и один воспитанник) коллектива называются «Кнопочки», и у них еще все впереди. Ну а опытные участницы покоряли зал такими серьезными номерами, как, например, «Первая любовь».

В завершение концерта с теплыми словами благодарности от имени всех зрителей выступила со сцены Светлана Аркадьевна Капатурина, директор ЦВР г. Конаково. А потом откуда-то с неба на сцену пролился настоящий дождь из ослепительно оранжевых кленовых листьев. Представляем, сколько надо было сил, чтобы их собрать! Дети (а на сцену к этому моменту вышли абсолютно все участники коллектива) просто прыгали и визжали от радости! Вот на такой позитивной ноте и завершился концерт. А мы говорим – спасибо, «Наш стиль»!

Кирилл НОВИКОВ.