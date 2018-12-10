СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ *

ШАФФЛБОРД – ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Представитель Конаковского района от КРО ВОИ занял почетное 4 место во Всероссийских соревнованиях по шаффлборду!

На прошлой неделе член районного общества инвалидов Александр Корнилов в составе команды Тверской области принял участие в чемпионате России по настольным спортивным играм. В дисциплине «шаффлборд» он занял 4 место. Это игра на специально размеченном поле или столе с использованием киев и шайб либо просто шайб, толкаемых рукой. Сам стол размечен линиями, и в зависимости от того, как точно производится «бросок», набираются очки. В данном виде спорта важны не столько физические данные, сколько глазомер и собранность. Эта игра не требует какого-то дорогостоящего инвентаря и специальных площадок. Тем не менее, в нашем обществе инвалидов такого стола нет. Поэтому призываем спонсоров всех рангов: предпринимателей, муниципальные власти и т.п. – окажите помощь в приобретении данного стола. Ведь он может стать прекрасным подарком к 30-летнему юбилею КРО ВОИ, которое общество будет отмечать в декабре.

ВОДНОМОТОРНИКИ ЗАКРЫЛИ СЕЗОН



6 октября на водной глади реки Донховки в районе СТК РОСТО (ДОСААФ) прошли соревнования на Кубок Тверской области по водно-моторному спорту, которые символизировали закрытие сезона в Конаковском районе.

Организатором выступила федерация ВМС Тверской области и руководитель СТК РОСТО Андрей Шилов, также являющийся тренером ДЮСШ «Олимп» Конаковского района при поддержке ОМПКиС администрации Конаковского района. Соревнования проходили в открытом формате, и к нам, помимо водномоторников из Осташкова, приехали гонщики из Химок, Костромы, Протвино, Долгопрудного и Санкт-Петербурга. Особый вкус соревнованиям придавало участие «гоночных болидов» - скутеров, а также полевая кухня с ароматной и сытной кашей, которую готовили конаковские реестровые казаки во главе с Павлом Макеевым.

На открытии соревнований с приветствием выступили Андрей Шилов и заведующая отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Александра Федотова. Уникальным гостем соревнований стал почетный президент олимпийского комитета России Виталий Георгиевич Смирнов. Он пожелал спортсменам дружных стартов и удачных финишей.

Сами гонки проводились в различных классах, включая такие, как «Формула-4», F4S, О-350 и другие. В личном зачете 3 место заняла единственная представительница прекрасного пола Юля Юрченко из Долгопрудного, 2 место у Андрея Панюшкина (тоже Долгопрудный, он является чемпионом мира этого года в «Формуле-2»), первым стал Илья Ландышев из Химок. Среди взрослых спортсменов бронза – у конаковца-ветерана Александра Родионова, вторым пришел Андрей Трусов (Протвино), первым – Сергей Пугач (Санкт-Петербург). В юношеском личном зачете все три ступени пьедестала – наши: бронза у Анатолия Шульца (класс GT-30), серебро у Тимофея Пометелина (класс GT-15) и золото – у Ивана Шилова (класс GT-15). В общекомандном зачете первой стала команда Конаковского района, второй – объединенная команда Московской области и третьей - команда Осташкова.

Как сказал Андрей Шилов, тренер команды-победительницы, сезон для конаковских водномоторников сложился неплохо. Так, в этом году Вячеслав Кудрявцев на чемпионате России стал серебряным призером в гонках на скутерах (класс ОН-500), а во всероссийских соревнованиях, которые проходили там же, юношеская команда Конаковского района, представлявшая тверской регион, в личном зачете взяла 2 вторых и 2 первых места.

ПАМЯТИ БОРЦА И ТРЕНЕРА



7 октября в спортивном зале «ДЮСШ единоборств» Конаковского района прошло первенство Конаковского района по дзюдо памяти борца и тренера, мастера спорта СССР Константина Пузакова.

Данные соревнования стали традиционными: спортсмены и гости соревнований приходят, чтобы в память о безвременно ушедшем тренере провести соревнования по его любимому виду борьбы, которому он отдал всю свою жизнь. Для многих он запомнился перспективным борцом, «Мастером спорта России» по дзюдо. На всех областных соревнованиях был победителем, его воспитанники неоднократно становились победителями и призерами областных и всероссийских турниров. Константин Вячеславович до последнего дня своей жизни посвятил себя тренерской работе, уйдя из жизни 29 января 2008 года. В этом году исполнилось 10 лет, как его нет с нами.

Соревнования по дзюдо в Конаковском районе проходят не так часто, но, несмотря на это, спортсмены знают все азы этого вида спорта, борьба становится все более жесткой. Схватки дзюдоистов быстротечны и многие из них заканчиваются досрочной победой. Эта борьба не терпит ошибок, любая из них может стоить проигрыша или снятия со встречи. Каждый участник этого турнира, выходя на татами, не может быть на сто процентов уверен в своей победе, и в этом прелесть данного вида единоборств.

На торжественном открытии все присутствовавшие почтили память тренера минутой молчания. На соревновании присутствовала мама тренера Ольга Павловна Пузакова. С приветствием выступили заведующая ОМПКиС администрации Конаковского района Александра Валерьевна Федотова и директор «ДЮСШ единоборств» Александр Александрович Судариков. Главным судьей соревнований был старейший тренер по дзюдо Конаковского района Сергей Васильевич Рязанов.

В первенстве приняли участие спортсмены школы в возрасте 2003 г.р. и младше. Победителями стали Дарья Кузнецова, Вероника Лебедева, Оксана Белова, Антон Борисов, Виталий Борисов, Егор Челядинов, Максим Порхунов, Александр Захаркин, Серафим Баженов, Алан Хосроев, Эльмадин Халилов, Журабой Абдурашидов, Никита Мельников, Магомед Гаджиев, Павел Петренко, Павел Малахов.

ПРОБЕГ В КОРОЛЕВЕ, И НЕ ТОЛЬКО



7 октября в подмосковном Королеве прошел 42-й международный пробег памяти С.П.Королева в честь 61-летия первого спутника Земли. В нем приняли участие легкоатлеты из Конаковского района.

В соревнованиях приняли участие члены КЛБ «Марафонец». Наши спортсмены успешно выступили на дистанции 20 километров. Среди женщин 1 место в абсолютном зачете заняла Анна Черепанова. Первое место в своей возрастной категории занял Анатолий Афоненко. Второе место занял Монир Шахабутдинов.

В этот же день прошел заключительный пробег серии «Золотое кольцо» (московский полумарафон «Моя столица»). Наши спортсмены Галина Барыкина, Владимир Корсков и Андрей Сальников выступили на дистанции 10 и 21 километр. Очередную победу на дистанции 10 километров одержала Галина Барыкина. В 11-й раз стартовала Галина в соревнованиях серии «Золотое кольцо» и лишь один раз была второй. Поздравляем!

А. АФОНЕНКО, председатель КЛБ «Марафонец», тренер ДЮСШ «Олимп» Конаковского района по легкой атлетике.