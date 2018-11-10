Тверская область готовится отметить 650-летие со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской

15 октября – одна из наиболее знаковых дат для Тверской области в календаре 2018 года. В этот день отмечается 650-летие со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской. Основные памятные мероприятия пройдут в Кашине. В них примут участие паломники, жители города, представители духовенства, православных общественных организаций, молодежь, почетные гости.

«Михаил Тверской и Анна Кашинская — прославленные тверские святые, которых почитают во всей России. Они остались в истории примером самоотверженного служения своей земле и народу, воплощением патриотических и семейных ценностей», — считает Губернатор Игорь Руденя.

В этот день в кафедральном соборе Вознесения Господня в Кашине пройдет Божественная литургия. В Николаевском Клобуковом женском монастыре состоится Архиерейский совет Тверской митрополии, в районном Доме культуры можно будет увидеть театрализованное представление «Житие святой благоверной княгини Анны Кашинской».

Святая Анна Кашинская – одна из трех дочерей ростовского князя Дмитрия Борисовича, родилась в октябре 1280 года. 8 ноября 1294 года в Спасо-Преображенском соборе города Твери состоялось ее венчание с князем Михаилом Тверским.

После страдальческой кончины мужа Анна приняла монашеский постриг в Тверском Софийском монастыре. Летом 1367 года князь кашинский Василий Михайлович, сын Анны Кашинской, захватил Тверь, но пришедшие на помощь литовские войска заставили его оставить город. Вместе с сыном Тверь покинула и Анна Кашинская. Местом ее духовных подвигов стал город Кашин. Скончалась Анна Кашинская 15 октября 1368 года.

Центральные мероприятия в честь 700-летия подвига Михаила Тверского и 650-летия со дня преставления Анны Кашинской пройдут 5 декабря. В этот день запланировано проведение международной конференции Российского исторического общества в Тверском государственном университете, перезвон колоколов храмов Тверской области, церемония гашения почтовой маркиСоборная площадь и другие события.

В начале ноября в тверском регионе пройдет XII Ассамблея Русского мира, которая объединит более 600 участников из разных стран мира.

К знаковой дате издан буклет и разработан туристический маршрут «Средневековая Тверь», посвященный Михаилу Тверскому.

На протяжении всего года в регионе проходят обучающие семинары для учителей истории и краеведения города, экскурсии по маршруту «Православная Тверь», конкурсы рисунка, военно-исторические фестивали, спортивные соревнования и другие мероприятия.

Пресс-служба Правительства Тверской области