Началась регистрация для участия в конкурсе управленцев "Лидеры России"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Организаторы конкурса управленцев "Лидеры России" начали прием заявок от желающих принять участие в проекте. Символическую кнопку старта нажали победители конкурса прошлого года и наставники.

"С сегодняшнего дня начинается прием заявок для участия в конкурсе", - сказал на пресс-конференции в среду в Москве руководитель автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей", проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Ключевые изменения

О ключевых изменениях во втором конкурсе рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, организаторы расширили рамки для участников: возраст повышен с 50 до 55 лет, минимальный возраст остался прежним - 25 лет.

Кроме этого, в состязаниях смогут принять участие соотечественники со всего мира. "Нам часто писали соотечественники, которые живут не в России, которые живут в странах СНГ, в бывших странах Советского Союза, в странах дальнего зарубежья, разговаривающие на русском языке, которые говорили о том, что тоже хотели бы принять участие. И вот решением наблюдательного совета у нас открыта возможность регистрации [для участия в конкурсе] не только для граждан России, но и для соотечественников, в какой бы стране мира они ни жили", - сказал Кириенко.

При этом он отметил, что соотечественникам нужно подтвердить свободное владение русским языком.

Еще одно изменение связано с появлением группы из 20 компаний-партнеров, которые будут участвовать в подготовке заданий и оценке конкурсантов, а также отбирать для себя лучшие кадры.

В свою очередь руководитель экспертной группы конкурса Павел Безручко отметил, что этап заочного тестирования увеличился "с двух недель до полутора месяцев". Кроме этого, станет больше заданий, что позволит максимально точно оценить компетенции участников, заявил он.

Также Безручко подчеркнул, что все полуфиналисты будут в обязательном порядке повторно проходить испытания заочного этапа, чтобы доказать, что они выполняли их самостоятельно. "В прошлом конкурсе это происходило в выборочно режиме", - уточнил он.

Этапы конкурса

Как отметили организаторы, подать заявки для участия в конкурсе можно будет с 10 октября по 24 октября. После этого начнется заочный этап конкурса, который продлится до декабря.

Полуфиналы пройдут во всех федеральных округах в январе-феврале 2019 года, ожидается, что в него попадут около 2,7 тыс. участников.

Финал запланирован на март. Планируется, что, как и в прошлом году, до него дойдет порядка 300 человек, из которых будет выбрано 100 победителей (в первом конкурсе было выбрано больше, чем планировалось: 103 человека).

Конкурс поменял жизнь

По словам победительницы конкурса прошлого сезона Екатерины Вебер, конкурс повлиял на ее дальнейшую жизнь. "Моя жизнь совершенно другая, касается это всех аспектов, начиная с работы. Я сейчас работаю в правительстве Севастополя" - поделилась она.

"Я работаю в лучшей компании в стране. Конкурс дал возможность узнать самих себя, понять себя совсем с другой стороны, осмыслить свои таланты, компетенции", - заявил победитель конкурса Кирилл Бабаев.

"Это была возможность поверить, что система по-настоящему работает, что действительно в стране за всю ее историю формируется совершенно новая система отбора управленческих кадров - современная, сверхтехнологичная, сверхчеловечная, и мы имеем возможность поучаствовать в создании этой системы", - подчеркнул он.

Карьерные перспективы

По словам Кириенко, в общей сложности из 100 победителей первого конкурса уже более 70 получили назначения в органы власти и госкомпании.

В частности, двое конкурсантов были назначены врио губернатора. По итогам состоявшегося единого дня голосования оба были избраны губернаторами соответствующих регионов: Василий Орлов - губернатором Амурской области, Дмитрий Артюхов - губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа.

Еще 12 человек получили назначения в федеральные органы власти, в частности трое победителей конкурса были назначены на должности заместителей федеральных министров: Павел Сорокин стал заместителем министра энергетики, Олег Салагай - замминистра здравоохранения, Илья Торосов - замминистра экономического развития.

Некоторые получили посты в администрации президента, а также заняли должности в региональных органах власти.

Наставников стало больше

"Список наставников составлен из лучших управленцев страны. У нас расширяется состав наставников, их было 60 с небольшими, а сейчас у нас будет 90 наставников. Потому что участники говорили, что миллион рублей - это хорошо, назначения - это важно, но работа с лучшими управленцами страны - это главный приз", - сказал Кириенко.

Среди наставников значатся государственные чиновники высшего ранга: руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко, вице-премьер Татьяна Голикова, министр просвещения Ольга Васильева, глава МИД Сергей Лавров. Также в число наставников вошли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава ЦИК Элла Памфилова, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

От представителей политической элиты страны в число наставников вошел, в частности, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. "Конкурс "Лидеры России" уже зарекомендовал себя как магистральная площадка по созданию активных социальных лифтов для руководителей нового поколения", - отметил он.

Турчак добавил, что по итогам первого конкурса руководство "Единой России" поставило региональным отделениям партии задачу привлечь к работе максимальное количество финалистов конкурса. В частности, один из них - Ильнар Гирфанов - возглавил программно-идеологический департамент политуправления ЦИК "Единой России".

Также наставником стал руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов.

"Конкурс "Лидеры России" является значимым событием для талантливых молодых россиян, которые хотят приобрести новые компетенции и реализовать себя на ведущих управленческих позициях. Победители первого конкурса уже смогли проявить себя во многих важных сферах. Я могу судить об этом по тем лауреатам, с которыми общаюсь лично. Отмечу, что те победители, которых мы привлекли к деятельности движения, привнесли в работу Народного фронта свежие идеи и новые алгоритмы решений", - заявил Анисимов.

Он отметил также, что два победителя первого конкурса "Лидеры России" стали его помощниками на общественных началах: Алексей Варяница из Ростова-на-Дону, который теперь также является заместителем руководителя регионального исполкома ОНФ, и Дмитрий Юрьев из Санкт-Петербурга, ставший активистом регионального отделения ОНФ.

Среди наставников есть немало представителей бизнеса, в частности президент - председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф, генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

В свою очередь, глава "Газпром нефти" Александр Дюков, также ставший наставником, высоко оценил эффективность конкурса. Он заметил, что для "Газпром нефти" конкурс важен еще и в контексте решения вполне прикладных задач, которые стоят перед компанией. "Масштаб и сложность бизнеса "Газпром нефти" постоянно растет. Растет и конкуренция в отрасли", - отметил он.

"В этих условиях талант и уровень подготовки управленцев на всех уровнях начинает играть определяющую роль. Мы понимаем, что талант сегодня для нас уже стал ценнее капитала. И мы видим в "Лидерах России" еще одну хорошую возможность для мотивации наших сотрудников на развитие", - подчеркнул он.

Дюков добавил, что компания, являясь партнером "Лидеров России", предложила помочь в обучении конкурсантов, в том числе даст им возможность принять участие в образовательных программах "Газпром нефти".

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей" и призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. На второй конкурс, как сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета, организаторы ожидают, что получат больше заявок на участие, чем в прошлом году.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае текущего года для развития одноименной платформы.