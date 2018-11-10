В Удомле после реконструкции открыта лыжероллерная трасса

В Удомельском городском округе открыта лыжероллерная трасса. В рамах реконструкции спортивного объекта обустроена новая асфальтовая дорожка длиной 900 метров, заменена система освещения. В этом году также запланирована установка тренажёрной беседки, оборудования для сдачи норм ГТО, велосипедной парковки. Спортивный комплекс предназначен как для тренировок учеников спортивных школ и клубов, так и для всех желающих горожан.

В ходе торжественного открытия лыжероллерной трассы состоялось открытое первенство детско-юношеской спортивной школы Удомли по лыжероллерам. В нём приняли участие более 60 спортсменов из Твери, Торжка и Торжокского района, Максатихи и Удомли.

Реконструкция трассы выполнена в рамках программы по обустройству социальных объектов муниципалитета на средства госкорпорации «Росатом». На реализацию проекта было направлено 4,6 млн рублей.

Развитие спортивной инфраструктуры, расширение возможностей для занятий физической культурой жителей региона — в числе приоритетных задач Правительства Тверской области.

Вопросы создания новых спортивных объектов на территории Верхневолжья обсудили на совещании 5 октября заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец и Губернатор Игорь Руденя.

В частности, речь шла о строительстве в Тверской области многофункционального спортивного комплекса. Ольга Голодец сообщила, что Правительство РФ в рамках федеральной программы готово оказать Тверской области содействие в создании современных объектов.

«Мы должны сформировать чёткую, слаженную программу работы на федеральном и региональном уровнях, чтобы обеспечить качественные условия для занятий спортом населения Тверской области, а также в части исполнения майских указов Президента», – отметила Ольга Голодец.

«Возможность строительства спортивного центра в Твери позволит нам выйти на качественно новый уровень проведения спортивных мероприятий, в том числе международных», – подчеркнул Игорь Руденя.

Также на совещании обсуждались планы по созданию в областном центре крытого футбольного манежа и других спортивных сооружений.

Пресс-служба Правительства Тверской области