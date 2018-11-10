Распоряжением Губернатора Тверской области исполняющим обязанности Министра сельского хозяйства Тверской области назначен Артём Мустюков. Ранее занимавший должность Павел Мигулёв освобождён от неё по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

С 2013 года Артём Мустюков работал заместителем Министра сельского хозяйства региона, начальником управления экономики и целевых программ.

Отрасль сельского хозяйства Тверской области курирует заместитель Председателя Правительства региона Андрей Наумов, который также возглавляет Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области