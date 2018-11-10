XII Ассамблея Русского мира, посвящённая 700-летию подвига Михаила Тверского и 650-летию со дня преставления Анны Кашинской, соберёт в Тверской области представителей более 70 стран

2-4 ноября в Тверской области состоится XII Ассамблея Русского мира. Событие объединит порядка 600 представителей более чем 70 стран. Форум будет посвящён 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской.

«В истории нашей страны имя Михаила Тверского стоит в ряду выдающихся деятелей, внёсших большой вклад в становление российской государственности. Очень важно сегодня продолжать изучение истории тверского княжества, популяризировать богатейшее духовное и культурное наследие региона на всероссийском уровне», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В работе Ассамблеи примут участие известные российские и зарубежные деятели культуры, политические и общественные деятели, преподаватели русского языка, литературы и истории российских и зарубежных университетов, учителя русских школ за рубежом, писатели и журналисты, музейные работники, представители духовенства, активисты молодёжных организаций.

В программе – панельная дискуссия «Всемирность русской культуры», дискуссионные площадки «Русский язык и образование будущего», «Молодая русскоязычная журналистика в глобальном информационном пространстве», круглые столы, посвящённые патриотизму в русской истории и культуре, русскому театру за рубежом, религиозным вопросам.

2 ноября в Тверской академической областной филармонии пройдёт концерт исполнителей русского романса – лауреатов международного конкурса «Романсиада».

Кроме того, в областной библиотеке им. А.М. Горького состоится церемония награждения финалистов конкурса «Корреспондент Русского мира» и III международного конкурса для молодых журналистов «Со-Творение» из разных стран.

Ассамблеи Русского мира ежегодно проводит фонд «Русский мир», созданный с целью популяризация русского языка и культуры, поддержки программ изучения русского языка в Российской Федерации и за рубежом.

XII Ассамблея Русского мира в Твери станет одним из самых масштабных мероприятий, посвящённых 700-летию подвига Михаила Тверского и 650-летию со дня преставления Анны Кашинской.

В числе других знаковых событий — межрегиональный военно-исторический фестиваль «Княжество Тверское», фестиваль хоровой музыки «Поющая земля Тверская», XV Торопецкая Свято-Тихоновская православная международная конференция, фестиваль полноконтактных боевых искусств памяти Михаила Тверского, межрегиональный военно-исторический фестиваль «Тверская застава», историко-культурный фестиваль «Эпоха», соревнования по гребле на лодках «Дракон» «Кубок Михаила Тверского».

Центральные мероприятия в честь памятных дат пройдут 5 декабря. В этот день запланировано проведение международной конференции Российского исторического общества в Тверском государственном университете, перезвон колоколов храмов Тверской области, церемония гашения почтовой марки «Соборная площадь» и другие события.

К знаковой дате издан буклет и разработан туристический маршрут «Средневековая Тверь», посвященный Михаилу Тверскому.

700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев был посвящен XX Волжский крестный ход, который прошёл по 24 муниципальным образованиям Тверской области.

На протяжении всего года в регионе проходят обучающие семинары для учителей истории и краеведения города, экскурсии по маршруту «Православная Тверь», конкурсы рисунка и другие мероприятия.

Пресс-служба Правительства Тверской области