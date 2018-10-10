25 предприятий Тверской области принимают участие в 20-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень»

С 10 по 13 октября 2018 года на территории ВДНХ в Москве проходит 20 Российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Свою продукцию на ней представляют 25 предприятий Тверской области. Предполагается, что экспозиции «Золотой осени» посетят не менее 300 тысяч человек. Участие в открытии выставки принял Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Премьер-министр вручил награды работникам отрасли, осмотрел экспозицию.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, «Золотая осень» – возможность для крупных производств, а также для малого и среднего бизнеса АПК Верхневолжья продемонстрировать свой потенциал и достижения. «Привлекая в область агрохолдинги, мы также заинтересованы в развитии среднего и малого бизнеса. Ведь это, прежде всего, трудоустройство людей, которые работают на своей земле, занимаются рядом с домом любимым делом», – считает Игорь Руденя.

На «Золотой осени» развернут стенд Тверской области, где представлены ведущие предприятия АПК региона: молочного, мясного, льняного направлений, звероводства и овцеводства, производства кондитерских изделий, варенья, воды. Это ГК «Агропромкомплектация», ООО «Коралл», ЗАО «Калининское», ОАО «Волжский пекарь», ООО «ПК «Ратибор», ООО «Верхневолжский животноводческий комплекс», ООО «Меха», ОАО «Эра», ООО «Мармеладная сказка», Всероссийский научно-исследовательский институт льна и другие компании. Свою продукцию также представил монастырь Нило-Столобенская пустынь. Для посетителей выставки организована дегустация продуктов, произведенных тверскими товаропроизводителями.

Делегацию Тверской области возглавил заместитель Председателя Правительства региона Андрей Наумов. В ее состав вошли руководители предприятий, специалисты Министерства сельского хозяйства Тверской области, государственной инспекции по ветеринарии, Гостехнадзора.

В первый день работы выставки были проведены переговоры с потенциальными инвесторами. Кроме того, стенд Тверской посетили руководители ряда российских регионов.

Планируется, что в рамках деловой программы «Золотой осени» представители Верхневолжья примут участие в семинарах, конференциях, «круглых столах». Наша делегация также приглашена на торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, которое состоится в Государственном Кремлевском Дворце 12 октября.

Справочно: Российская выставка «Золотая осень» – главное событие российского агропромышленного комплекса, на котором ежегодно демонстрируются достижения отечественных сельхозпроизводителей.

Участники представляют на своих экспозициях лучшие инвестиционные проекты, продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственную технику, оборудование, демонстрируют племенные породы сельскохозяйственных животных. В этом году свои стенды развернули 49 субъектов РФ и 14 зарубежных стран, в том числе Япония, Китай, Ирландия, Турция, Италия, Германия, Испания, Австрия, Нидерланды, Азербайджан, Казахстан, Беларусь.

Традиционно форум «Золотая осень» становится площадкой для обмена опытом и установления сотрудничества. В этом году акцент сделан на демонстрацию экспортных возможностей российского агробизнеса.

Пресс-служба Правительства Тверской области