С 10 по 13 октября 2018 года в Тверской области проходит акция «Я – патриот», к которой приурочены «Дни образовательных организаций ФСБ России». В Твери, Ржеве, Торжке, Бежецке, Конаково, Кимрах организованы мероприятия, направленные на повышение престижа военной службы, информирование молодежи о возможностях поступления и обучении в образовательных учреждениях Федеральной службы безопасности.

На «Дни образовательных организаций ФСБ России» приглашены учащиеся 9-11 классов, колледжей, активисты патриотических организаций.

Для них представлены образцы вооружений и техники, современное обмундирование и экипировка спецподразделений, организованы выставки, посвященные образовательным организациям ФСБ. Гости мероприятий могут попрактиковаться в стрельбе в лазерном и страйкбольном тире, ознакомиться с условиями поступления в образовательные организации и на службу в органы ФСБ.

В акции принимает участие большой творческий коллектив пограничных институтов. В его состав входят вокальный и хореографический ансамбли, военно-духовой оркестр, курсантский хор, группы рукопашного боя и демонстрации строевых приёмов с оружием, а также группы силового жонглирования – всего более 150 человек.

Финальным событием «Дней образовательных организаций ФСБ России» станет межрегиональный форум, который пройдет 13 октября в Тверском академическом театре драмы с участием представителей Правительства Тверской области, регионального Управления ФСБ России, силовых структур, воспитанников военно-патриотических клубов и объединений, юнармейцев, школьников.

Справочно: С 2009 года в стране проводится военно-патриотическая акция «Дни Голицынского пограничного института ФСБ России», которая с 2015 года расширила формат и географию. «Дни образовательных организаций ФСБ России» уже прошли в Пензенской, Волгоградской, Иркутской, Тульской и Ростовской областях.

В акции совместно с Голицынским пограничным институтом ФСБ России принимают участие представители Калининградского, Московского, Курганского пограничных институтов ФСБ России, Института береговой охраны ФСБ России (г. Анапа), Первого пограничного кадетского корпуса ФСБ России (г. Пушкин), Центрального пограничного музея ФСБ России, издательства «Граница».

Пресс-служба Правительства Тверской области