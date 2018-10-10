Уполномоченный по правам ребенка в Тверской области проводит конкурс для формирования команды общественных помощников

Общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка в Тверской области, работающий на общественных началах в муниципальном образовании Тверской области, назначается в целях содействия работе Уполномоченного. Общественный помощник осуществляет свою деятельность на общественных началах, безвозмездной основе, принципах законности, соблюдения прав и свобод несовершеннолетних.

Общественным помощником может стать совершеннолетний гражданин — житель Тверской области, имеющий высшее или среднее специальное образование, опыт работы с детьми, муниципальной или общественной работы, обладающий знаниями, необходимыми для правозащитной деятельности, пользующийся уважением и доверием населения, не имеющий судимости.

Желающим проявить свою гражданскую позицию и стать общественным помощником Уполномоченного по правам ребенка в Тверской области просьба обращаться по телефону: 34-18-12 (Давыдюк Юлия Анатольевна) или направлять заполненную анкету по электронной почте: info@ombudsman-tver.ru

Документы для ознакомления и заполнения размещены на сайте http://ombudsman-tver.ru/activities-news/u-upolnomochennogo-po-pravam-rebenka-v-tverskoy-ob/