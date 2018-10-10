Игорь Руденя провел рабочую встречу с главой администрации Конаковского района Олегом Лобановским

Вхождение Конаковского района в отопительный сезон, организация медицинской помощи жителям посёлка Новозавидовский и прилегающих территорий обсуждались в ходе рабочей встречи Губернатора Игоря Рудени с главой администрации муниципального образования Олегом Лобановским.

В настоящее время в Конаковском районе теплом обеспечены все населенные пункты. В том числе решен вопрос с вводом в работу котельной в поселке Новозавидовский, тепло поступает в жилые дома, социальные учреждения населенного пункта.

Также поднималась тема обеспечения медицинскими услугами жителей поселка и прилегающих территорий в связи с поджогом в ночь на 7 октября амбулатории Новозавидовской участковой больницы. В результате происшествия была уничтожена огнем кровля амбулатории.

По поручению Губернатора Игоря Рудени приняты все необходимые меры для сохранения медицинского обслуживания в штатном режиме. С 8 октября организован прием пациентов на базе других подразделений Новозавидовской больницы.

Правительством Тверской области принято решение вместо старого деревянного здания амбулатории построить новую современную больницу в поселке Новозавидовский, которая будет обслуживать жителей поселка и расположенных рядом населенных пунктов. Эти планы рассматривались региональной властью ранее, поэтому в настоящее время уже подобран земельный участок, к которому подведены необходимые коммуникации. С участием главного врача, экспертов будет разработана концепция новой больницы. Далее запланирована разработка проектной документации.

В ходе рабочей встречи также шла речь о проведении капитального ремонта школы №2 в поселке Новозавидовский, где учатся около 200 ребят. По информации главы администрации района, уже подготовлена проектная документация, прорабатывается вопрос финансирования капремонта.

Пресс-служба Правительства Тверской области