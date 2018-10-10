296 проектов планируется реализовать в Тверской области по Программе поддержки местных инициатив в 2019 году

В Тверской области в 2019 году запланировано реализовать 296 проектов в рамках Программы поддержки местных инициатив, на эти цели в областном бюджете предусмотрено 133 млн рублей. Вопрос обсуждался при рассмотрении проекта бюджета региона на заседании областного Правительства под председательством Игоря Рудени.

Программа поддержки местных инициатив стартовала в Тверской области в 2013 году. С этого времени почти в пять раз увеличилось количество реализованных инициатив: с 53 в 2013-м до 276 в 2018-м.

Проект бюджета Тверской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов стал главным вопросом заседания регионального Правительства 9 октября.

С 1 января 2019 года в России начнётся реализация национальных проектов и программ в рамках Стратегии 2024, предложенной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«На реализацию национальных проектов и программ будут направлены значительные средства из федерального бюджета – 25 трлн рублей. Для нашего региона это очень серьезный шанс улучшить состояние инфраструктуры и обеспечить развитие ключевых направлений региональной экономики. Наша задача – качественно подготовиться, успешно и своевременно реализовать те возможности, которые предоставлены в связи с инициативой Президента», – сказал Игорь Руденя.

В целом проект областного бюджета Тверской области развивает тенденции, заложенные в предыдущие годы. Это увеличение доходной базы, обеспечение бюджета развития, сокращение государственного долга, повышение финансовой устойчивости муниципальных образований.

По состоянию на 1 октября доходы областного бюджета в 2018 году планируются в объеме свыше 58 млрд рублей, в 2019 году по прогнозам они составят более 59,3 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2019 году предполагаются на уровне более 46,3 млрд рублей – на 1,2 млрд рублей больше, чем в 2018-м.

В 2019 году в расходах заложено 25,6 млрд рублей на оказание государственных услуг населению, в том числе в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, спорте.

В рамках соглашения с Министерством финансов РФ предусмотрено сократить государственный долг Тверской области до конца 2021 года не менее, чем на 20%: с 61% от собственных доходов до 50%. По оценке Минфина Тверской области, уже в следующем году госдолг уменьшится до 53%, а к 2021 году снизится до 44%.

Пресс-служба Правительства Тверской области