5 некоммерческих организаций Тверской области получат гранты из регионального бюджета на реализацию социальных проектов

В 2018 году 5 социально ориентированных некоммерческих организаций Верхневолжья получат гранты из регионального бюджета на реализацию проектов по адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья, а также поддержке семей, которые воспитывают детей с инвалидностью. Общая сумма грантов составит более 1,6 млн рублей. Вопрос рассмотрели 9 октября на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Если НКО занимаются работой на благо жителей региона, мы это приветствуем и готовы всячески расширять сотрудничество», — сказал Игорь Руденя в ходе общения с журналистами после заседания.

Проекты-получатели грантов определены на конкурсной основе. Проект регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» предполагает проведение регионального творческого фестиваля и интеллектуального конкурса для инвалидов по зрению, а также поездку представителей Тверской области на конкурс в Саранск.

Областное отделение Всероссийского общества глухих направит средства гранта на проведение спортивного фестиваля и организацию поездки инвалидов по слуху в театр мимики и жестов в Москве.

Региональное отделение Всероссийского общества инвалидов планирует провести при грантовой поддержке торжественные мероприятия в честь 30-летия организации, в том числе круглый стол и фотоконкурс.

Молодёжная организация «Перспектива» выступила с инициативой проведения совместно с Тверской медицинской академией обучающих занятий для родителей по профилактике наркозависимого поведения детей.

Общественная организация «Океан звуков» планирует на средства гранта организовать реабилитационные мероприятия для детей после кохлеарной имплантации.

В целом мероприятия НКО с грантовой поддержкой из регионального бюджета охватят более 7 тысяч жителей Тверской области.

Нераспределённый остаток финансирования по проекту — более 1,3 млн рублей. Эти средства также планируется направить социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках второго этапа конкурса, который пройдёт в 2018 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области