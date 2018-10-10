Более 300 лучших гончаров России представят свои работы на выставке в Твери

10 октября в музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной состоится открытие VIII Всероссийской выставки-смотра «Гончары России. Глиняная игрушка, детская художественная керамика». Посетители смогут увидеть красоту глиняной пластики в изделиях лучших мастеров-керамистов страны и их учеников.

«Сохранение и поддержка традиционных народных промыслов – задача, тесно связанная с развитием туризма. Это даст стимул для развития среднего и малого бизнеса, занятости населения, будет способствовать увеличению туристического потока в регион», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Выставка проходит в рамках реализации Федеральной целевой программы «Культура России». Ее учредители и организаторы - Министерство культуры РФ, Правительство Тверской области, Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова.

Выставка регулярно проводится с 1997 года как триеннале – смотр произведений российских мастеров игрушки и художественной керамики, созданных за последние три года.

В экспозиции 2018 года представлено свыше 1000 экспонатов более 300 авторов из 22 субъектов Российской Федерации (Республика Коми, Республика Марий Эл, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Костромская, Курская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Псковская, Рязанская, Липецкая, Самарская, Свердловская, Тульская, Челябинская области, г. Москва). Тверскую область представили мастера из Кимрского, Конаковского, Лихославльского, Удомельского районов, городов Твери и Торжка.

Игрушки, свистульки, различные сувениры, посуда, декоративные панно, скульптурные композиции – всё это и не только будет представлено в обновлённых залах музейно-выставочного центра. Выставка будет работать до 6 января 2019 года.

Одновременно с глиняной игрушкой здесь экспонируется передвижная выставка лауреатов и дипломантов XI Всероссийского фестиваля «Лоскутная мозаика России», которая прошла в городе Иваново в 2017 году. Выставка представляет всё многообразие тенденций и направлений развития современного творчества в лоскутном шитье.

Пресс-служба Правительства Тверской области