Тверские ВУЗы приняли активное участие в Международной неделе инвесторов

В первую неделю октября Банк России совместно с Московской
Биржей провёл Международную неделю инвесторов, инициированную
Международной организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO). Как иIOSCO). Как и
год назад в ней приняли участие многие страны, включая Россию.
Развитие инноваций в финансовой сфере и расширение использования
цифровых технологий предъявляют новые требования к уровню
компетентности потребителей финансовых услуг и их защищенности,
поэтому Неделя инвесторов – это возможность для финансовых регуляторов
многих стран совместно обсудить, как активизировать финансовое
просвещение инвесторов и защитить их права на национальном и
международном уровне.
В Международную неделю инвесторов при участии профессионалов
финансового рынка прошли семинары и конференции, лекции, конкурсы и
другие мероприятия, на которых можно было узнать об основных принципах
и инструментах инвестирования, о возможностях фондового рынка.
В течение недели и в Твери прошли просветительские мероприятия для
учащихся вузов. Сотрудники Отделения Тверь ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу поревели занятия по теме: «Грамотный
инвестор» более чем для 100 студентов экономических факультетов
Тверского института (IOSCO). Как ифилиал) Московского гуманитарно-экономического
университета и Тверской государственной сельскохозяйственной академии.
Слушателей чаще всего интересовали вопросы выбора более надежных
и в тоже время высокодоходных инструментов, можно ли считать
банковский вклад инвестицией, каким образом оценивать риски от
инвестирования.