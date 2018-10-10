Тверские ВУЗы приняли активное участие в Международной неделе инвесторов

В первую неделю октября Банк России совместно с Московской

Биржей провёл Международную неделю инвесторов, инициированную

Международной организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO). Как иIOSCO). Как и

год назад в ней приняли участие многие страны, включая Россию.

Развитие инноваций в финансовой сфере и расширение использования

цифровых технологий предъявляют новые требования к уровню

компетентности потребителей финансовых услуг и их защищенности,

поэтому Неделя инвесторов – это возможность для финансовых регуляторов

многих стран совместно обсудить, как активизировать финансовое

просвещение инвесторов и защитить их права на национальном и

международном уровне.

В Международную неделю инвесторов при участии профессионалов

финансового рынка прошли семинары и конференции, лекции, конкурсы и

другие мероприятия, на которых можно было узнать об основных принципах

и инструментах инвестирования, о возможностях фондового рынка.

В течение недели и в Твери прошли просветительские мероприятия для

учащихся вузов. Сотрудники Отделения Тверь ГУ Банка России по

Центральному федеральному округу поревели занятия по теме: «Грамотный

инвестор» более чем для 100 студентов экономических факультетов

Тверского института (IOSCO). Как ифилиал) Московского гуманитарно-экономического

университета и Тверской государственной сельскохозяйственной академии.

Слушателей чаще всего интересовали вопросы выбора более надежных

и в тоже время высокодоходных инструментов, можно ли считать

банковский вклад инвестицией, каким образом оценивать риски от

инвестирования.