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Исполняющей обязанности Министра финансов Тверской области назначена Юлия Олешко
posted by Максим Малахов
on ср, 10/10/2018 - 11:19
Распоряжением Губернатора Тверской области исполняющей обязанности Министра финансов региона назначена Юлия Олешко. Ирина Северина, занимавшая эту должность ранее, освобождена от неё по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.
До назначения Юлия Олешко работала заместителем Министра финансов региона и руководила управлением финансирования отраслей экономики и бюджетных инвестиций.