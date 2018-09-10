Андрей Дмитриев: «Приоритеты в новом бюджете Тверской области ожидаемы»

Председатель постоянного комитета по бюджету и налогам Тверской городской Думы Андрей Дмитриев считает проект бюджета Тверской области на 2019 год и плановый период2020-2021 годов ожидаемым и сбалансированным.

«Приоритеты, определенные в проекте нового документа, нам известны, и губернатор Игорь Руденя в течение нескольких лет последовательно продолжает их развитие. В этом смысле новый бюджет вполне ожидаем. Его параметры сбалансированы в соответствии с заявленными задачами», – отметил Андрей Дмитриев, подчеркнув социальную ориентированность будущего бюджета.

По мнению депутата, при формировании финансового документа необходимо уделить особое внимание статьям бюджета, направленным на создание рабочих мест на тверском рынке труда.

Проект бюджета Тверской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов стал главным вопросом заседания регионального Правительства, которое 9 октября провел губернатор Игорь Руденя.

С 1 января 2019 года в России начнётся реализация национальных проектов и программ в рамках Стратегии 2024, предложенной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«На реализацию национальных проектов и программ будут направлены значительные средства из федерального бюджета – 25 трлн рублей. Для нашего региона это очень серьезный шанс улучшить состояние инфраструктуры и обеспечить развитие ключевых направлений региональной экономики. Наша задача – качественно подготовиться, успешно и своевременно реализовать те возможности, которые предоставлены в связи с инициативой Президента», – сказал Игорь Руденя.

В целом проект областного бюджета Тверской области развивает тенденции, заложенные в предыдущие годы. Это увеличение доходной базы, обеспечение бюджета развития, сокращение государственного долга, повышение финансовой устойчивости муниципальных образований.

По состоянию на 1 октября доходы областного бюджета в 2018 году планируются в объеме свыше 58 млрд рублей, в 2019 году по прогнозам они составят более 59,3 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2019 году предполагаются на уровне более 46,3 млрд рублей – на 1,2 млрд рублей больше, чем в 2018-м.

В 2019 году в расходах заложено 25,6 млрд рублей на оказание государственных услуг населению, в том числе в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, спорте.

В рамках соглашения с Министерством финансов РФ предусмотрено сократить государственный долг Тверской области до конца 2021 года не менее, чем на 20%: с 61% от собственных доходов до 50%. По оценке Минфина Тверской области, уже в следующем году госдолг уменьшится до 53%, а к 2021 году снизится до 44%.