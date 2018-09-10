Давид Мамагулашвили: «Бюджет Тверской области формируется с осознанием новых возможностей региона»

Директор Института экономики и управления Тверского государственного университета Давид Мамагулашвили, комментируя проект областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, отметил, что в последнее время бюджетный процесс в регионе вышел на качественно более высокий уровень.

«Формирование главного финансового документа Тверской области происходит с осознанием новых возможностей региона, которые появились в связи с сильной лоббистской работой губернатора Игоря Рудени на федеральном уровне. Особенно отмечу внимание президента Владимира Путина к флагману нашего производства – Тверскому вагоностроительному заводу, которое позволило обеспечить предприятие большим объемом заказов. Верхневолжье вступило в новый этап развития, активно рассчитывается с прежними долгами и аккумулирует ресурсы для качественного изменения региональной экономики, прежде всего, за счет развития инфраструктуры и роста налогооблагаемой базы», – отметил Давид Мамагулашвили.

Проект бюджета Тверской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов стал главным вопросом заседания регионального Правительства, которое 9 октября провел губернатор Игорь Руденя.

С 1 января 2019 года в России начнётся реализация национальных проектов и программ в рамках Стратегии 2024, предложенной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«На реализацию национальных проектов и программ будут направлены значительные средства из федерального бюджета – 25 трлн рублей. Для нашего региона это очень серьезный шанс улучшить состояние инфраструктуры и обеспечить развитие ключевых направлений региональной экономики. Наша задача – качественно подготовиться, успешно и своевременно реализовать те возможности, которые предоставлены в связи с инициативой Президента», – сказал Игорь Руденя.

В целом проект областного бюджета Тверской области развивает тенденции, заложенные в предыдущие годы. Это увеличение доходной базы, обеспечение бюджета развития, сокращение государственного долга, повышение финансовой устойчивости муниципальных образований.

По состоянию на 1 октября доходы областного бюджета в 2018 году планируются в объеме свыше 58 млрд рублей, в 2019 году по прогнозам они составят более 59,3 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2019 году предполагаются на уровне более 46,3 млрд рублей – на 1,2 млрд рублей больше, чем в 2018-м.

В 2019 году в расходах заложено 25,6 млрд рублей на оказание государственных услуг населению, в том числе в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, спорте.

В рамках соглашения с Министерством финансов РФ предусмотрено сократить государственный долг Тверской области до конца 2021 года не менее, чем на 20%: с 61% от собственных доходов до 50%. По оценке Минфина Тверской области, уже в следующем году госдолг уменьшится до 53%, а к 2021 году снизится до 44%.