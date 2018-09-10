В 2019 году финансирование Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области будет увеличено

Проект закона о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2019-2021 годы рассмотрели на заседании Правительства Тверской области, которое 9 октября провёл Губернатор Игорь Руденя. Финансирование фонда в следующем году по сравнению с 2018-м планируется увеличить на 400 млн рублей, до 15,1 млрд рублей.

«Важно, чтобы этот рост обеспечил исполнение ключевых показателей — снижение уровня смертности, развитие системы первичной и высокотехнологичной медицинской помощи. Всё это должно позитивным образом сказаться на росте продолжительности жизни», — отметил Игорь Руденя.

Приоритетные направления на 2019 год – развитие высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе проведение операций по стентированию коронарных артерий, выравнивание заработной платы медицинских работников в рамках реализации майских указов Президента России Владимира Путина, реализация федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Предполагается, что на начало 2019 года число застрахованных на территории региона составит более 1 миллиона 311 тысяч человек. Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования достигнет уровня 11 тысяч 209,3 рубля на одного человека.

Из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования для Тверской области в 2019 году ожидается субвенция в размере более чем 14,7 млрд рублей – на 390 млн рублей больше, чем в текущем году. Из них свыше 11,3 млрд рублей — за счёт поступивших страховых взносов и платежей.

Более 400 млн рублей — ожидаемые поступления в территориальный ФОМС средств за медицинскую помощь жителям других регионов, оказанную на территории Тверской области. При этом в расходной части бюджета фонда на 2019 год заложено более 620 млн рублей на лечение жителей Верхневолжья в других субъектах РФ. Игорь Руденя поставил задачу проработать вопрос о выравнивании этих показателей к 2021 году. По мнению главы региона, это возможно за счёт строительства крупных современных медицинских центров, таких, как новый комплекс детской областной больницы, которые могут привлечь пациентов из соседних территорий.

На 2020 и 2021 годы бюджет территориального ФОМС предусмотрен на уровне 15,7 млрд рублей ежегодно.

Главным вопросом повестки дня заседания Правительства Тверской области 9 октября стало рассмотрение проекта бюджета региона на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. С 1 января 2019 года в России начнётся реализация национальных проектов и программ в рамках Стратегии 2024, предложенной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Для Тверской области это серьезный шанс улучшить состояние инфраструктуры и обеспечить развитие ключевых направлений региональной экономики, подчеркнул Игорь Руденя.

В целом проект областного бюджета Тверской области развивает тенденции, заложенные в предыдущие годы. Это увеличение доходной базы, обеспечение бюджета развития, сокращение государственного долга, повышение финансовой устойчивости муниципальных образований.

По состоянию на 1 октября доходы областного бюджета в 2018 году планируются в объеме свыше 58 млрд рублей, в 2019 году по прогнозам они составят более 59,3 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2019 году предполагаются на уровне более 46,3 млрд рублей – на 1,2 млрд рублей больше, чем в 2018-м.

Пресс-служба Правительства Тверской области