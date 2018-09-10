Владимир Климанов: «Бюджет Тверской области нацелен на рост и развитие»

Заведующий кафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС при Президенте РФ Владимир Климанов отметил позитивные, опережающие темпы погашения государственного долга Тверской области, предусмотренные проектом регионального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021годов.

По мнению эксперта, более оперативные сроки погашения госдолга позволят региону быстрее выйти из соответствующего соглашения с Минфином РФ и в дальнейшем более свободно распоряжаться доходами региональной казны.

«Отрадно видеть оперативное включение в проект бюджета расходов на некоторые направления, связанные с реализацией национальных проектов», – подчеркнул Владимир Климанов, отметив, что бюджет Тверской области нацелен на рост и развитие, сохранение публичных обязательств и реализацию федеральных и региональных приоритетов.

Проект бюджета Тверской области на 2019 год и плановый период 2020-2021годов стал главным вопросом заседания регионального Правительства, которое 9 октября провел губернатор Игорь Руденя.

С 1 января 2019 года в России начнётся реализация национальных проектов и программ в рамках Стратегии 2024, предложенной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«На реализацию национальных проектов и программ будут направлены значительные средства из федерального бюджета – 25 трлн рублей. Для нашего региона это очень серьезный шанс улучшить состояние инфраструктуры и обеспечить развитие ключевых направлений региональной экономики. Наша задача – качественно подготовиться, успешно и своевременно реализовать те возможности, которые предоставлены в связи с инициативой Президента», – сказал Игорь Руденя.

В целом проект областного бюджета Тверской области развивает тенденции, заложенные в предыдущие годы. Это увеличение доходной базы, обеспечение бюджета развития, сокращение государственного долга, повышение финансовой устойчивости муниципальных образований.

По состоянию на 1 октября доходы областного бюджета в 2018 году планируются в объеме свыше 58 млрд рублей, в 2019 году по прогнозам они составят более 59,3 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2019 году предполагаются на уровне более 46,3 млрд рублей – на 1,2 млрд рублей больше, чем в 2018-м.

В 2019 году в расходах заложено 25,6 млрд рублей на оказание государственных услуг населению, в том числе в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, спорте.

В рамках соглашения с Министерством финансов РФ предусмотрено сократить государственный долг Тверской области до конца 2021 года не менее, чем на 20%: с 61% от собственных доходов до 50%. По оценке Минфина Тверской области, уже в следующем году госдолг уменьшится до 53%, а к 2021 году снизится до 44%.